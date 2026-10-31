Comienza la veda del surubí para proteger su reproducción

La veda regirá desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2026 y alcanza a la pesca comercial y deportiva en todo el territorio provincial

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático , recuerda que desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre inclusive rige el período de veda para la pesca comercial y deportiva del surubí pintado (Pseudoplatystoma corruscans) y del surubí atigrado o rollizo (Pseudoplatystoma fasciatum).

Durante estos dos meses está prohibida la captura, el acopio, el transporte y la comercialización de ejemplares de ambas especies en todo el territorio provincial.

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La medida tiene como objetivo proteger el ciclo reproductivo del surubí

La medida tiene como objetivo proteger el ciclo reproductivo del surubí, favorecer la conservación de sus poblaciones y contribuir al cuidado de la biodiversidad de los ríos de la provincia.

Desde el Ministerio se recuerda la importancia de respetar los períodos de veda y las normativas vigentes para promover un manejo responsable de los recursos pesqueros y garantizar su conservación a largo plazo.

Asimismo, se recuerda que la pesca deportiva del dorado está permitida únicamente con devolución obligatoria, conforme a la Ley Provincial N.º 12.722. En tanto, la pesca comercial y deportiva del pacú y del manguruyú se encuentra prohibida de manera permanente, según la normativa vigente.

El Gobierno Provincial solicita la colaboración de pescadores, comerciantes y de toda la ciudadanía para cumplir con estas disposiciones y contribuir a la protección de las especies nativas y los ecosistemas acuáticos de Santa Fe.