El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, recuerda que desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre inclusive rige el período de veda para la pesca comercial y deportiva del surubí pintado (Pseudoplatystoma corruscans) y del surubí atigrado o rollizo (Pseudoplatystoma fasciatum).
Comienza la veda del surubí para proteger su reproducción
La veda regirá desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2026 y alcanza a la pesca comercial y deportiva en todo el territorio provincial
Durante estos dos meses está prohibida la captura, el acopio, el transporte y la comercialización de ejemplares de ambas especies en todo el territorio provincial.
La medida tiene como objetivo proteger el ciclo reproductivo del surubí
La medida tiene como objetivo proteger el ciclo reproductivo del surubí, favorecer la conservación de sus poblaciones y contribuir al cuidado de la biodiversidad de los ríos de la provincia.
Desde el Ministerio se recuerda la importancia de respetar los períodos de veda y las normativas vigentes para promover un manejo responsable de los recursos pesqueros y garantizar su conservación a largo plazo.
Asimismo, se recuerda que la pesca deportiva del dorado está permitida únicamente con devolución obligatoria, conforme a la Ley Provincial N.º 12.722. En tanto, la pesca comercial y deportiva del pacú y del manguruyú se encuentra prohibida de manera permanente, según la normativa vigente.
El Gobierno Provincial solicita la colaboración de pescadores, comerciantes y de toda la ciudadanía para cumplir con estas disposiciones y contribuir a la protección de las especies nativas y los ecosistemas acuáticos de Santa Fe.