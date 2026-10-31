CyberMonday: la Defensoría del Pueblo brinda recomendaciones para comprar de forma segura

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe difundió una serie de recomendaciones de cara al CyberMonday 2026 , que se realizará los días 2, 3 y 4 de noviembre en todo el país. El objetivo es que la ciudadanía pueda aprovechar las ofertas del evento de comercio electrónico de manera segura, responsable e informada, previniendo fraudes y estafas.

En materia de seguridad digital, la institución recomendó ingresar al portal oficial del evento para verificar qué empresas participan y comprar únicamente en sitios oficiales o en tiendas adheridas, evitando los enlaces recibidos por correo electrónico, redes sociales o servicios de mensajería, que pueden conducir a páginas falsas. Asimismo, aconsejó corroborar que la dirección del sitio comience con “https://” y presente el ícono del candado, operar desde equipos propios y redes seguras, evitar las conexiones wifi públicas y mantener actualizados el antivirus y el sistema operativo.

Prevención de fraudes y control financiero

Respecto de la prevención de fraudes y el control financiero, la Defensoría del Pueblo sugirió revisar los límites de crédito y las condiciones de financiación antes de confirmar la compra, comparar los precios con los días previos al evento para detectar falsas ofertas, y verificar que el precio final incluya impuestos, envío y otros costos. También recomendó conservar los comprobantes, correos y capturas de pantalla de cada operación, y controlar los movimientos de la tarjeta, recordando que los cargos no reconocidos pueden reclamarse dentro de los 30 días de recibido el resumen.

En cuanto a los derechos del consumidor, la institución remarcó la importancia de solicitar siempre la factura o el comprobante electrónico, y recordó que los productos nuevos cuentan con una garantía legal mínima de seis meses. Destacó, además, el derecho de arrepentimiento, que permite cancelar una compra realizada por internet dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción del producto, sin necesidad de expresar el motivo ni afrontar costo alguno. En el caso de servicios turísticos o paquetes promocionales, aconsejó revisar las condiciones de cancelación o reprogramación.

Por último, la Defensoría del Pueblo llamó a adoptar una actitud prudente, desconfiando de los mensajes que presionan con frases como “solo por hoy” o “última oportunidad”, y evaluando la necesidad real del producto antes de decidir la compra. Ante cualquier inconveniente, la institución puso a disposición de la ciudadanía su sitio web, www.defensoriasantafe.gob.ar, y sus sedes y oficinas distribuidas en toda la provincia, donde se brinda orientación y asesoramiento.