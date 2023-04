Los Raviolis por primera vez en Santa Fe

Las miserias y maravillas cotidianas van apareciendo durante el show y así, cada uno de los espectadores sabe que no está solo en esta aventura. El doble discurso al que todos nos exponemos, entre “lo que se debe hacer” y lo que finalmente sucede, cantado y llevado al extremo vuelve a los Raviolis graciosos, patéticos, tiernos, reales y cercanos.

La música y los juegos son la excusa para el encuentro: En el espectáculo hay canciones sobre los derechos, pero esta vez de los padres y madres…, un nene neoliberal que se quiere comprar todo, una canción para lxs abuelxs que le dejan hacer cualquier cosa a sus nietos, el mal negocio de comprar una mascota, una niñera que no viene y complica todo, la locura pandémica de las burbujas y las clases, un padre que arregla una cosa y automáticamente rompe otra peor, un nene al que no le sale la tarea porque no entiende nada…

Y los Raviolis también se animan con “Valentín”, una canción que aborda la identidad sexual en las infancias y “Mi lugar” un tema nuevo sobre el Bullying, que interpela y emociona a grandes y chicos.

No faltan los Hits obligados: Pelotita de ping pong, El Resorte, los Bomberos voluntarios y por supuesto, el himno y bandera que ha sabido instalar la banda: “¿Por qué no te mandé al Turno Tarde?” que es el título de su primer disco.

Raviolis es la banda liderada por el “impredecible” Gabichu (Gabriel Wisznia) y su cómplice en escena “La licenciada” Valeria Donati, sostenidos por “El conejo” Bruno Delucchi en teclados, “El insistidor” Juan Pablo Esmok Lew en guitarras, el groove afro-pampeano del “Profesor” Esteban Ruiz Barrea en bajo, el demoledor “Príncipe” Brian Ayliffe en la batería y la operación del sonido a cargo del “Padre” Bucci.

Desde 2014 hasta su actualidad, Los Raviolis han girado presentándose en escenarios y festivales de distintas magnitudes, nacionales e internacionales, siendo nominados a los Premios Gardel y convirtiéndose en una de las bandas de referencia con mayor convocatoria del momento.