Marcelo Arce vuelve a Santa Fe con "Rapsodia Bohemia: de Queen a Barcelona"

-Boletería del Teatro (Junín 2457 – Tel: 0342 4573735)

-Credifé: Santa Fe, Esperanza y Rafaela.

-Nexon peatonal Santa Fe, Blas Parera, Aristóbulo del Valle, Santo Tomé y Paraná.

-Santa Fe Rock

-Online: www.ticketway.com.ar

marcelo arce.jpg Marcelo Arce vuelve a Santa Fe Prensa

"Rapsodia Bohemia: de Queen a Barcelona"

Nos cuenta Marcelo Arce sobre este espectáculo: es indubitable la sapiencia y profundo conocimiento de Freddie Mercury sobre la música llamada “clásica” o escolástica, no sólo por su amor a la ópera sino también por su apreciación de grandes que van de Beethoven a Mahler.

Mercury nos demostrará cómo se fusionan lo clásico y lo moderno. Y si nos detenemos en su creador lírico preferido, Verdi, hallaremos cómo entrelaza personajes del compositor que revolucionó el drama musical, con vivencias propias y por llamarlas de alguna manera, “modernas”, o mejor, “actuales”.

El espectáculo que compartiremos dirigido “a todos los que no sabemos música” comienza con un collage que desemboca en Rigoletto de Verdi; pues bien: Rigoletto es el eslabón con el genial Freddie Mercury. No podemos anticipar los datos, pues eso lo revelaremos en la función. Una famosísima canción de Mercury combina Rigoletto con otra gran ópera… no de Verdi. Toma al “malo” de la historia y nos lo enseña desde otra faceta: ese Duque de Mantua ¿qué siente, qué hará con su vana vida? ¿Se ha enamorado realmente? Y así Mercury arma su propia “micro-ópera”. ¡Es original, increíble y realmente profundo lo que logra!

Es la ópera que nos llevará a otra “micro-ópera”, la más célebre: la Rapsodia Bohemia. Considerada (hace poco se dio la noticia) como la obra “estigmática de la música popular de todo el siglo XX”. Su estructura es sencillamente perfecta. Armada como el mejor "clásico", con las "reglas escolásticas". Y lo demostraremos, por ej, escuchando cada uno de los canales por separado para comprobar cómo, al unirse, aparece construida y magnífica. Pero ¿qué describe?. No debo contarlo aquí. Investigué hace tiempo, incluso viajando a Zanzíbar (Tanzania). Y se lo quiero decir al Público. Tiene cinco secciones, como una sucesión de "escenas".

Este creador maneja la ironía, la pasión, el humor, el teatro, lo confesional y la obsesión por el amor. Y estos elementos irán apareciendo en clips que se editaron especialmente para el espectáculo en temas como Pequeñas cosas llamadas amor, Goin’ back (con sus recuerdos de Zanzíbar), En mi defensa, It’s a hard life, He nacido para amarte, El Milagro, Bajo Presión, Una visión, Un tipo de Magia, ¿Quién quiere Vivir para Siempre?, etc. Y rarezas como Aria de la Venganza.

Como tantos otros, nos enseña una vez más que hay una sola música, la buena música, la que es artística, la que tiene forma y contenido, la que nos atrapa, la clásica música.