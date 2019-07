Marcos Camino contó su historia en la tele y donará lo ganado

Marcos Camino estuvo en Quién quiere ser millonario, pero no fue solo. Desde la tribuna, la actual formación de la banda lo alentó fervorosamente. A su lado, y en una emisión especial por el Día del Amigo que permitió a los participantes jugar acompañados, estaba Miguel, algo más que un compañero de ruta.

La historia de los dos hombres es digna de una película, y así la resumió Marcos: "Nosotros, por esas cosas de la vida, nos conocimos a los nueve años. Yo me mudé y me anotaron en la escuela del barrio San Martín de Santa Fe. Ahí lo conozco a Miguelito porque nos sentábamos en el mismo banco. Estuvimos juntos hasta los 13, después nos separamos, y a los 20 años él se enteró por mi padre que era papá de él también".

Miguel tomó la posta, y visiblemente emocionado continuó la historia: "Yo era electricista y estaba sin trabajo. Un vecino me dice que había un hombre buscándome para un trabajo. Cuando lo encuentro me presento y me dice «vos no me conocés a mí, pero yo soy tu papá y tenés un hermano que se llama Marcos Camino»". En 24 horas, los hasta ese momento mejores amigos se convirtieron en inseparables hermanos. Incluso más cuando a Miguel le diagnosticaron Parkinson, enfermedad de la que se encuentra en tratamiento.

Al ritmo de Bombón Asesino, Marcos y Miguel avanzaron en el juego hasta los 300 mil pesos, con dos objetivos solidarios en relación al premio. En el caso de Marcos, donarlo "al refugio de perritos en adopción en Santa Fe. Hay más de 700 animales que necesitan atención veterinaria, y hay mucha gente trabajando ahí"; en el caso de Carlos, ayudar a su comunidad evangelista para terminar una plaza: "Faltan los juegos. Lo que sea que me lleve va a ser para los chicos, además en la iglesia estamos juntando para ropa y calzado de los chicos".

Cuando estaban en la puerta del medio millón de pesos, y ante la duda del país en el que vive el hombre con los pies más grandes del mundo, los participantes decidieron pedir el comodín de "Los tres del público", en el que tres integrantes de la platea que aseguran saber la respuesta, ayudan. Contra lo que podría creerse, esta ventaja del juego tiende a ser un salvavidas de plomo para los concursantes porque, en una enorme mayoría de los casos, quienes se paran para contestar no saben la respuesta, entonces "adivinan" y fallan. Sin embargo, nunca se dio un caso tan extremo como el del jueves donde de cuatro opciones, los ayudantes eligieron las tres que eran incorrectas.

Ante tanta incertidumbre y demostrando mucha lucidez, Marcos y Carlos decidieron abandonar con lo ganado y se fueron como llegaron, bailando cumbia.

La Nación