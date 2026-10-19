Torneo Oficial Liga Próximo: es tiempo de los PlayIn

El Torneo Oficial Liga Próximo dará un nuevo paso rumbo a los playoffs con cuatro cruces de eliminación y un encuentro para definir posiciones

El Torneo Oficial de Liga Próximo comienza a transitar una instancia decisiva de su calendario. Este martes 20 de octubre se pondrá en marcha el PlayIn , una etapa que comenzará a delinear el camino de los equipos en la recta final del certamen. La programación contempla cinco encuentros, con cuatro series que tendrán mucho en juego y otro compromiso destinado a establecer posiciones.

Con el inicio del PlayIn, los equipos afrontarán una instancia clave para mantener sus aspiraciones en el torneo. La jornada inaugural ofrecerá cuatro enfrentamientos correspondientes a las series eliminatorias, mientras que el quinto partido servirá para definir ubicaciones dentro de la competencia.

La actividad marcará el comienzo de una semana importante para el básquet local, con equipos que buscarán dar el primer paso para seguir en carrera y otros que tendrán la oportunidad de acomodarse en la clasificación. Cada encuentro tendrá su propio valor en una etapa en la que el margen de error comienza a reducirse.

MARTES 20 DE OCTUBRE - PLAY IN - JUEGO 1

CATEGORÍA LIGA PRÓXIMO (U21)

21.30 Unión (SF) vs. Almagro

21.30 Santa Rosa vs. Gimnasia B

21.30 Banco Provincial vs. Colón (SJ)

21.30 Sanjustino vs. CUST

DEFINICIÓN POSICIONES (PUESTOS 13 al 15)

21.30 Regatas (SF) vs. El Quillá