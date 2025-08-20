Después de la lluvia un miércoles soleado y con mucho viento en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de miércoles e n la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco, viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 11.8º , ST: 10.5º y se espera que la máxima alcance los 19º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables, mejorando en las próximas horas. En el día de la fecha, se observa la presencia de un sistema de baja presión en la región litoral del país, no obstante, el ingreso de vientos de dirección suroeste. Esta situación permiten que las condiciones vayan mejorando en la jornada, con buen tiempo y para los próximos días . Además se espera el arribo de un sistema de alta presión a partir del día viernes a la región de un nuevo sistema frío, prevé un descenso de las temperaturas .

Jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 10º y máximas con poco cambio, 21º. Vientos leves del sector oeste/noroeste, cambiando de leves a moderados del nor/noreste.

En tanto el viernes cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 15º y poco cambio de las máximas, 21º. Vientos leves del sector oeste/noroeste, cambiando de leves a moderados del sector suroeste

Por último se espera el comienzo de un fin de semana con un un sábado cielo mayormente despejado con condiciones estables y temperaturas en descenso: mínima 9º y máxima 15º. Vientos moderados a leves del sector sur/sureste.

