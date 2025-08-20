Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Después de la lluvia un miércoles soleado y con mucho viento en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

20 de agosto 2025 · 07:52hs
El tiempo en la ciudad de Sana Fe

El tiempo en la ciudad de Sana Fe

El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco, viento y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 11.8º , ST: 10.5º y se espera que la máxima alcance los 19º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son algo inestables, mejorando en las próximas horas. En el día de la fecha, se observa la presencia de un sistema de baja presión en la región litoral del país, no obstante, el ingreso de vientos de dirección suroeste. Esta situación permiten que las condiciones vayan mejorando en la jornada, con buen tiempo y para los próximos días. Además se espera el arribo de un sistema de alta presión a partir del día viernes a la región de un nuevo sistema frío, prevé un descenso de las temperaturas.

Jueves con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones relativamente estables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 10º y máximas con poco cambio, 21º. Vientos leves del sector oeste/noroeste, cambiando de leves a moderados del nor/noreste.

En tanto el viernes cielo parcialmente nublado a nublado con condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de bancos de nieblas o neblinas matinales. Temperaturas en suave ascenso de las mínimas, 15º y poco cambio de las máximas, 21º. Vientos leves del sector oeste/noroeste, cambiando de leves a moderados del sector suroeste

Por último se espera el comienzo de un fin de semana con un un sábado cielo mayormente despejado con condiciones estables y temperaturas en descenso: mínima 9º y máxima 15º. Vientos moderados a leves del sector sur/sureste.

• LEER MÁS: Santa Fe tendrá lluvias normales a superiores y temperaturas en ascenso entre agosto y octubre

Tarjeta Sube: actualización obligatoria para mantener activos los beneficios en la ciudad de Santa Fe

Cortes programados por EPE para este miércoles

Cayeron más de 60 milímetros de lluvia en Santa Fe: Poletti dijo que "la ciudad respondió mucho mejor"

El propio juez federal Aldo Alurralde supervisa las obras en la Ruta Nacional 11 para "garantizar la seguridad vial"

Se informó el pago a las autoridades comiciales de las Elecciones Provinciales del 29 de junio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: "Nadie me llamó del sanatorio"

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Se informó el pago a las autoridades comiciales de las Elecciones Provinciales del 29 de junio

Falleció tras una cirugía y ahora su familia quiere saber si recibió fentanilo contaminado en el Diagnóstico: "Nadie me llamó del sanatorio"

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Hospital Garrahan: un adolescente santafesino recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida

Después del temporal récord de lluvia el fuerte viento dejó 20 árboles caídos en la ciudad

Marcos Díaz, ¿otra vez en carrera tras la llegada de Medrán?

Qué será del futuro de Martín Minella tras ser corrido del cargo de DT de Colón

Las llamativas particularidades que tendrá el contrato entre Colón y Medrán

Cuándo jugarán Racing y Vélez por los cuartos de final de la Libertadores

Se presenta oficialmente la Copa Túnel Subfluvial de fútbol femenino en Paraná

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!