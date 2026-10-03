La nueva estación de bicicletas públicas está ubicada en Bulevar Tacca y surgió a partir de un pedido de estudiantes del ISEF. También beneficiará a deportistas y vecinos del sur de Santa Fe.

Santa Fe suma el BiciPunto N°48 en Bulevar Tacca y amplía la red de bicicletas públicas

La Municipalidad de Santa Fe incorporó el BiciPunto N°48 al sistema público y gratuito de bicicletas de la ciudad. La nueva estación está ubicada sobre el renovado Bulevar Tacca y surgió a partir de un pedido realizado por estudiantes del Instituto Superior de Educación Física N°27 “Prof. César S. Vásquez” (ISEF) .

El objetivo es que el sistema de bicicletas públicas de Santa Fe alcance también este sector de la ciudad, donde diariamente circulan estudiantes, deportistas y vecinos.

Santa Fe suma el BiciPunto N°48 en Bulevar Tacca y amplía la red de bicicletas públicas gentileza

El nuevo BiciPunto se encuentra junto a la ciclovía recientemente incorporada sobre Bulevar Tacca y ofrece una alternativa de movilidad para quienes eligen trasladarse en bicicleta.

Al respecto, la directora ejecutiva de Planeamiento y Movilidad Urbana, Julieta González, destacó la importancia de sumar infraestructura ciclista en este sector de la ciudad.

“Una vez terminadas las tareas de esta zona, como el estadio multipropósito, por ejemplo, queríamos acompañar estas obras con infraestructura ciclista, y era necesario un BiciPunto que sea un atractivo y un medio de movilidad para los estudiantes que llegan y salen de aquí”.

Más conectividad para el sur de Santa Fe

González también remarcó que el nuevo punto se integra a otras estaciones existentes en el sur de la ciudad de Santa Fe.

“Además del BiciPunto de Bulevar Tacca tenemos uno en JJ Paso y 1° de Mayo, en el Parque Sur, frente al Centro Cívico, y en la plaza de Mayo, entre otros. Este es uno más que complementa la red de ciclovías e infraestructura ciclista de la ciudad”, señaló.

El nuevo BiciPunto acompaña además la ejecución de un nuevo tramo de infraestructura ciclista sobre las avenidas Arturo Illia y Juan José Paso y calle 1° de Mayo, desde la intersección de avenida Carlos Sylvestre Begnis y 3 de Febrero hasta Bulevar Tacca y calle Cristóbal Colón.

El recorrido bordea de esta manera el Parque del Sur y se suma a la infraestructura inaugurada meses atrás sobre avenida Juan José Paso, entre 1° de Mayo y Dr. Zavalla.

La ampliación de la red busca fortalecer la movilidad activa en Santa Fe y proyectarse como un vínculo hacia el futuro puente Santa Fe-Santo Tomé, con el objetivo de mejorar la conectividad entre distintos sectores de la ciudad y el área metropolitana.

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El nuevo polo deportivo del sur

Tras el cierre de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el sector sur de la ciudad consolidó su perfil como uno de los principales polos deportivos.

En ese contexto, el renovado Bulevar Tacca conecta el Parque del Sur con el Estadio Multipropósito Invencible Santa Fe, pasando por el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, el estadio de hockey sobre césped de la Asociación Santafesina y las sedes de clubes como El Quillá, Querandí y Náutico Sur, entre otros espacios deportivos.

Cómo funciona el sistema de bicicletas públicas

El sistema automatizado de alquiler de bicicletas públicas de Santa Fe ofrece una alternativa de transporte accesible, saludable y sustentable.

Con la incorporación de esta nueva estación, la ciudad cuenta con 48 BiciPuntos distribuidos en diferentes sectores. Las bicicletas se retiran mediante el acceso a la aplicación desde un teléfono celular.

Las unidades fueron diseñadas específicamente para el sistema y cuentan con ruedas macizas, elementos reflectantes, luces, panel solar, canasto, GPS, alarma y candado electrónico. Además, poseen una traba mecánica que permite anclarlas a los bicicleteros correspondientes.

A través de la aplicación, los usuarios pueden acceder al registro del sistema, consultar la disponibilidad de bicicletas y bicicleteros y conocer el tiempo restante de cada viaje.