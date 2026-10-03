Cayó preso por amenazas y lesiones contra su pareja de 20 años: le secuestraron un revólver cargado

Ocurrió el viernes a la noche en una vivienda de barrio San Lorenzo. Los peritos determinaron que el arma se encontraba en buen estado de conservación y funcionamiento, apto para el disparo.

Un hombre de 30 años fue aprehendido el viernes a la noche en una vivienda ubicada sobre calle Entre Ríos al 4500 , en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe , acusado de ser el presunto autor de amenazas y lesiones leves contra su pareja, una joven de 20 años , en un hecho ocurrido en un contexto de violencia de género .

La intervención policial se produjo algunos minutos antes de las 21, cuando oficiales del Comando Radioeléctrico Capital (CREC) llegaron hasta el domicilio para intervenir ante la situación denunciada. En el lugar, los agentes aprehendieron al hombre, identificado con las iniciales M. A. A., de 30 años , quien quedó a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento, los policías además secuestraron un revólver calibre .32 cargado, junto con una caja que contenía otras 24 municiones del mismo calibre.

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El revólver calibre .32 cargado

El arma secuestrada es un revólver calibre .32 de color negro, con cachas del mismo color y un tambor con capacidad para seis cartuchos.

Al momento del secuestro, el tambor tenía cinco balas en su interior, todas sin disparar. Además, los policías encontraron una caja con otras 24 municiones del mismo calibre.

Posteriormente, los especialistas realizaron las correspondientes verificaciones y establecieron que tanto el estado de conservación como el funcionamiento del revólver eran aptos para el disparo.

El hombre tampoco contaría con la autorización legal correspondiente para la tenencia del arma, por lo que quedó además investigado por la presunta tenencia indebida de un arma de fuego de uso civil.

La intervención de la Fiscalía

Los policías comunicaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde informaron lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial dispuso que el hombre continuara privado de su libertad, fuera trasladado para la correspondiente revisión médica en Medicina Legal, identificado y posteriormente alojado en una dependencia policial de Orden Público.

Además, ordenó que el revólver calibre .32 y las 24 municiones secuestradas fueran sometidos a los correspondientes peritajes criminalísticos por parte de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

La atribución delictiva quedó provisoriamente encuadrada como amenaza calificada, lesiones dolosas en el marco de violencia de género y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.