Demos comienza la temporada 2023 con un show de Stand Up de nivel Internacional. El centro cultural Demos abre su temporada 2023 con un espectáculo de primer nivel: "Señora, una tía y una mina haciendo Stand Up".

En el marco de la gira que vienen realizando por el país, llega una propuesta con impronta de Stand – Up desde una perspectiva femenina, inclusiva y no normativa. El espectáculo está destinado a un público adulto que, por 90 minutos, las comediantes desandan cuatro cuadros, con situaciones cotidianas y un humor delirante. El encuentro será el viernes 3 de febrero a las 21 hs en Demos 9 de julio 2239 con la previa de la humorista santafesina Tati Pe. Las entradas generales a \$1100 y se pueden conseguir en la plataforma ticketway.com.ar

Señora: una tía y una mina haciendo satnd up

Un show sobre la historia de dos señoras "de una cierta edad" atravesando una "cierta crisis" (la de los 40). No-madres por elección, feministas porque no hay otra opción, luchadoras y rompehuevos. ¿Señoras? Sí. ¿Dignas? A veces. ¿Respetables? ¡¿Acaso no lo somos todas?!

Sobre ellas

Irene y Sil se conocieron en Barcelona en el 2019, cuando compartieron un taller de acting para Stand Up en la Academia Stand Up Academy Barcelona. Fue amor a primera vista, pero no de esos amores tóxicos o codependientes como los de Romeo y Julieta, sino un amor empoderador al estilo de Thelma y Louise.

Desde entonces, han compartido escena en varias ocasiones y hoy en día le dan forma a este show para deslumbrar al publico argentino.