Federico Milo: "El plantel tomó mal la salida de Madelón"

El plantel de Unión, al igual que el resto de los equipos del fútbol argentino, se encuentra realizando tareas individuales y diferenciadas a raíz de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Hay varios jugadores a los cuales se les termina el contrato, como Federico Milo, quien alternó en el equipo titular aunque nunca pudo ganarse definitivamente un lugar entre los 11.

El exjugador de San Martín de San Juan y Arsenal habló con Radio Eme Deportivo, donde hizo un balance de la temporada que viene protagonizando con la camiseta rojiblanca, mientras que también se refirió a su futuro, al presente del equipo y reflexionó sobre la situación que se vive en el país con el coronavirus.

En el inició habló sobre su situación particular en este momento y dijo: "Lo esencial en este momento es cuidar a la familia, estoy tranquilo, en cuarentena, esperando que pase pronto esto y esperando que dejen de pasar tantas malas noticias como las muertes de la gente que está sucediendo. Esperemos que se corte esto y que podamos salir a la calle".

LEER MÁS: "El DT de Unión debe ser el menor pago del fútbol argentino"

En cuanto a los dichos de Carlos Tevez sobre que los jugadores "pueden vivir seis meses o un año sin cobrar", opinó: "Sabemos que un jugador como Tevez, con la carrera que hizo, puede estar seis meses y un año sin cobrar, pero hay muchos que no. Seguramente lo dijo en un contexto donde no quiso faltarle el respeto a nadie. Hubo jugadores que le respondieron y están en su derecho, yo trato de no meterme en eso. Esperemos que se resuelva rápido todo esto así podemos volver a nuestra rutina".

En otro tramo se refirió a Humberto Grondona, quien lo mencionó en un diálogo anterior que tuvo dicho medio con el hijo de Julio Grondona, y contó: "Como persona es medio disparado, cuando se le cruzan los cables. Pero es buena persona, también es buen entrenador. Lo tuvimos en Arsenal, tiene sus locuras, nos fue bien por un lado, pero tuvimos una mala racha de varias derrotas y le tocó dar un paso al costado".

Se le pidió referencia de Arsenal, donde tiene un pasado y cuyo pase pertenece a dicho club, y reveló: "Me tocó hacer las inferiores allí, desde donde llegué a Primera y me transformé en jugador profesional. Cuando estuve había buenas inferiores y buenos jugadores, algunos no pudieron llegar porque no tenían respaldo económico y no podían llevarlos. En mi categoría estaban Milton Celis, Luciano Cariaga (juega en Dock Sud), Matías Di Benedetto que jugó en Almagro y luego se fue afuera".

Federico Milo 1.jpg Federico Milo alternó buenas con malas con Leonardo Madelón como DT de Unión.

Inmediatamente se lo metió de lleno en el momento de Unión y apuntó: "Tuvimos unos partidos buenos y otros malos, porque nos tocó perder tres jugadores importantes en plena pretemporada (Acevedo, Gómez Andrade y Martínez). Nosotros tratamos de mentalizarnos en el primer partido ante Argentinos, lo pudimos ganar y quisimos que los días siguientes sean iguales, olvidarnos de lo que pasó y mentalizarnos en lo que venía. Hubo partidos que no los pudimos trabajar y aguantar y terminó con la salida de (Leonardo) Madelón".

Sobre la disparidad de rendimientos entre la Sudamericana y la Copa Argentina, indicó: "Ante Mineiro hicimos un buen partido acá, sacamos una buena diferencia. Sabíamos que allá iba a ser así, lo pudimos aguantar y logramos la clasificación. Contra Dock Sud estábamos con la mente en lo que habíamos logrado, no hicimos un mal partido, cometí el error que terminó en el gol de ellos. Botti (Jonathan Bottinelli) me la pidió y no se la di porque estaba Oberman al lado mío. No sabía si dársela o rechazarla, no lo vi a Caruso, creí que estaba solo el Melli (Franco Calderón), cuando di el pase ya era tarde. Fueron milésimas de segundos, tuve la mala suerte que le cayera al delantero, que concretó. Mientras que en el penal (se lo atajaron) ya venía mal por el error, me tocaba patear a mí, la quise asegurar, se me desvió para un costado y me la atajaron".

También habló de la posición en que lo utilizó Madelón, ya que se lo utilizó como volante por izquierda, reconoció: "Me acostumbré a jugar más adelante, lo hacía cuando era más chico. Cuando volvés para atrás cuesta, error que cometés luego tenés el arco atrás, cuestión que no ocurre cuando jugás de volante".

LEER MÁS: Martín: "Spahn puso plata en Unión, pero no sabemos cuánto, cómo y dónde"

Cuando se le preguntó por la salida de Madelón, confesó: "Nos sorprendió a todo el grupo, fue de un día para otro que nos dijo que iba a dar un paso al costado, que era lo que sentía. Lo tomamos mal porque nos tocó mucho, pero es su decisión y nosotros sabemos que tenemos que seguir adelante, defendiendo los colores de Unión".

Luego se lo consultó sobre el interinato de Marcelo Mosset y opinó: "Lo vimos muy bien, con muchas ganas en todos los entrenamientos que le tocó participar, dio todo para lograr el triunfo ante Arsenal pero se nos terminó escapando".

Y por último hizo referencia a su vínculo con el Tate, y expresó: "Tengo contrato con Unión hasta junio, escuché que la FIFA quiere prorrogarlos, pero no está nada confirmado. Esperemos que se resuelva todo rápido y de la mejor manera".