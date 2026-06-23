Histórico convenio para definir la transformación de la Plaza Italia y el casco histórico del sur de Santa Fe

El acuerdo reunirá este miércoles al gobernador Maximiliano Pullaro, intendentes, profesionales y académicos para dar un paso clave en la recuperación del emblemático espacio santafesino. Los vecinos reclaman mayor prioridad para las áreas verdes, mientras se garantiza la preservación de la identidad histórica y cultural de la comunidad italiana.

Convenio histórico: Se firma un acuerdo para la remodelación de Plaza Italia y el casco histórico del sur de Santa Fe.

La Legislatura Provincial será escenario este miércoles 24 de junio, a las 11, de la firma de un convenio marco fundamental para el futuro urbanístico de la ciudad de Santa Fe. El acuerdo permitirá la organización de un concurso público de ideas destinado a delinear el proyecto de remodelación y puesta en valor integral de Plaza Italia , el espacio público ubicado frente al Palacio Legislativo.

La actividad se desarrollará en el Hall de la Legislatura y contará con la presencia del gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro , junto a máximas autoridades provinciales, municipales y legislativas.

El documento estratégico será suscripto por:

La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia.

El Gobierno Provincial y la Municipalidad de Santa Fe.

El Concejo Municipal de Santa Fe.

El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia (CAUPSF).

La firma de este acuerdo corona un proceso de rondas de diálogo impulsado para construir consensos sobre el uso del suelo, en el que intervinieron activamente universidades, colegios profesionales, entidades vecinales y agrupaciones de la comunidad italiana.

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La demanda vecinal: "Más verde y menos cemento"

La necesidad de un cambio de paradigma en el diseño de la plaza cuenta con un fuerte respaldo social. Desde la Asociación Vecinal Zona Sur "Pedro A. Candioti", su representante, Laura D'Andrea, advirtió sobre el avance de la urbanización en detrimento del entorno natural.

"Un espacio verde en nuestro barrio es fundamental. Estamos teniendo muchas construcciones, mucho cemento y espacios verdes no tenemos", afirmó la referente vecinalista.

El objetivo de los residentes del sur de la ciudad es que el lugar recupere la fisonomía y la vida recreativa que poseía antes de la construcción de las dársenas de estacionamiento, priorizando áreas accesibles, funcionales y seguras para el esparcimiento de los niños.

Identidad garantizada: Plaza Italia mantendrá su nombre

Ante versiones cruzadas que circularon en los últimos días, las autoridades legislativas sepultaron cualquier tipo de polémica y confirmaron de manera categórica que el espacio conservará su denominación histórica de Plaza Italia.

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La ratificación llevó tranquilidad a las 14 asociaciones de la comunidad italiana de la ciudad (entre ellas el Centro Piemonte, la Asociación Lombarda, el Círculo Siciliano, la Asociación Roma y el Centro Friulano), quienes habían solicitado formalmente que la futura intervención respete el carácter simbólico del entorno y contemple la restauración y protección de las esculturas y monumentos patrimoniales existentes.

El Colegio de Arquitectos pidió quitar el estacionamiento de legisladores

El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe expresó su firme respaldo a la iniciativa de recuperación y sumó un fuerte planteo técnico sobre el uso del suelo circundante. La presidenta de la entidad, María Victoria Alconchel, cuestionó con dureza que un espacio cívico neurálgico se encuentre actualmente desnaturalizado por el uso automotor.

Alconchel coincidió en el diagnóstico de que la plaza funciona hoy más como una playa de estacionamiento privada que como un verdadero espacio público para el disfrute de la ciudadanía.

"Tengo esta dualidad porque, aparte de ser arquitecta y presidenta del Colegio, soy vecina del barrio Sur de hace mucho tiempo y la verdad que este espacio destinado a casi 100 dársenas de estacionamiento me parece que es una pérdida importantísima, aparte de la jerarquía que tiene la plaza del edificio de la Legislatura", sentenció la profesional.

Un concurso de ideas para pensar el área cívica

La propuesta de avanzar mediante un concurso de ideas —de carácter no vinculante— nació del consenso técnico entre el Colegio de Arquitectura y Urbanismo, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL (FADU-UNL) y la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF).

Las autoridades académicas de la FADU, encabezadas por el decano Miguel Rodríguez y la vicedecana María Liliana Serra, señalaron que la transformación de Plaza Italia no debe ser un hecho aislado, sino el proyecto motor de un plan integral de jerarquización urbana. La meta es conectar estéticamente y funcionalmente el Palacio Legislativo, el edificio de Tribunales (con su nueva plaza pública), la Casa de Gobierno y la zona fundacional de la capital.

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El modelo a seguir: el "Paseo de la Constitución"

La propuesta, impulsada fuertemente desde las facultades de arquitectura de la UNL y la UCSF, plantea que la intervención de Plaza Italia no sea un hecho aislado de cosmética urbana, sino el motor de un plan integral para la zona fundacional de la capital.

El proyecto técnico se ensamblará en paralelo con una iniciativa que ya avanza en la Cámara de Diputados: la creación del "Paseo de la Constitución Provincial". Este corredor cívico-institucional prevé el ensanche de veredas, mejoras de iluminación de última tecnología y cartelería unificada sobre la acera sur de calle General López, entre el tramo compuesto desde Urquiza hasta San Jerónimo.

"Queremos poner en valor ese corredor cívico que une al Estado, ahora además potenciado con la generosa plaza pública del nuevo edificio de Tribunales", explicó el diputado provincial José Corral, impulsor de la iniciativa, destacando que se trata del único sector de la provincia donde confluyen físicamente las sedes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.