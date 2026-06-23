Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Empresarios de transporte denuncian que Santa Fe recibe menos subsidios que Rosario: aseguran que el servicio se deteriora

Desde FATAP sostienen que Provincia reintegra el 68% del Boleto Educativo Gratuito en Santa Fe y el 100% en Rosario. Aseguran que esa diferencia afecta la calidad del servicio y presiona sobre la tarifa.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

23 de junio 2026 · 20:15hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Subsidios diferenciados: Empresarios denuncian que Santa Fe recibe menos reintegros por el Boleto Educativo Gratuito que Rosario

José Busiemi

Subsidios diferenciados: Empresarios denuncian que Santa Fe recibe menos reintegros por el Boleto Educativo Gratuito que Rosario, afectando el servicio.

El sistema de transporte urbano de pasajeros en Santa Fe atraviesa un escenario de fuerte tensión económica y reabrió un histórico reclamo por la distribución de subsidios provinciales. Desde la Federación Argentina de Transporte de Pasajeros (FATAP) advirtieron que existe una marcada diferencia en el tratamiento que reciben la capital provincial y Rosario, situación que —según sostienen— condiciona la calidad del servicio y termina trasladando presión sobre el valor del boleto.

El planteo fue realizado por el presidente de FATAP y titular de Autobuses Santa Fe, Gerardo Ingaramo, quien cuestionó el esquema de compensaciones que aplica la Provincia sobre el Boleto Educativo Gratuito (BEG).

Según explicó, mientras en Rosario se reconoce el 100% del valor de la franquicia educativa, en Santa Fe las empresas reciben alrededor del 68%.

“Si esos fondos se proveyeran de la misma manera que a Rosario, tendríamos un servicio de mejor calidad, podríamos prever inversiones y quizás la tarifa no aumentaría”, sostuvo.

La diferencia por el Boleto Educativo Gratuito

Ingaramo explicó que Autobuses Santa Fe transporta cerca de 1.800.000 pasajeros por mes y que aproximadamente 750.000 corresponden al sistema del Boleto Educativo Gratuito. En ese contexto, afirmó que la diferencia en el nivel de reintegro genera un impacto directo sobre la ecuación económica del sistema.

“Las empresas provinciales cobran el 50% del boleto educativo, nosotros en Santa Fe estamos alrededor del 68% y la Municipalidad de Rosario cobra el 100%. No entendemos por qué”, cuestionó en diálogo con Despacho Play.

Además, remarcó que el municipio santafesino realiza un esfuerzo para sostener el esquema tarifario mediante un aporte mensual cercano a los 300 millones de pesos, aunque indicó que Rosario dispone de fondos significativamente superiores para financiar su sistema.

Desde el sector empresario consideran que una distribución más equilibrada permitiría mejorar frecuencias, renovar unidades y reducir la necesidad de trasladar costos al usuario.

LEER MÁS: Transporte en Santa Fe: empresarios niegan una deuda con UTA y aseguran normalidad del servicio pese al conflicto salarial

Costos en alza y empresas trabajando a pérdida

El dirigente también describió el delicado escenario financiero que atraviesa el transporte urbano y aseguró que durante los últimos dos meses las empresas operaron con pérdidas.

Detalló que el costo real de la tarifa técnica ronda actualmente los 2.400 pesos por pasajero y explicó que la estructura de gastos está compuesta principalmente por salarios, que representan el 50% del total; combustible, entre el 25% y el 27%; mantenimiento, cerca del 12%; y gastos fijos.

“Para pagar los últimos sueldos tuvimos que aportar fondos de empresas de Buenos Aires y recurrir a descubiertos bancarios porque no teníamos el dinero”, señaló.

A esto sumó el efecto del sistema SUBE, que genera un desfasaje de entre 45 y 60 días entre los aumentos tarifarios y el ingreso efectivo de esos recursos a las compañías.

También advirtió que existen costos que no cuentan con compensación estatal, como el traslado gratuito de personas con discapacidad y acompañantes, que representan cerca del 15% de los viajes mensuales y terminan impactando en el precio del boleto común.

“Necesitamos previsión para saber qué va a pasar mañana. Nosotros hacemos el esfuerzo de sostener el sistema, pero las decisiones tarifarias y políticas no dependen de las empresas”, concluyó.

Santa Fe empresarios transporte boleto Rosario
Noticias relacionadas
Reactivan el Fondo Solidario de Cloacas para dotar de servicio a un cuadrante postergado de Santa Fe

Buscan reactivar el Fondo Solidario de Cloacas para dotar de servicio a un cuadrante postergado en barrio Roma

Presión económica: El aumento del desempleo impulsa la búsqueda de ingresos extra y trabajos complementarios en Santa Fe.

Presión económica en Santa Fe: cada vez son más los que recurren a segundos trabajos, changas y aplicaciones

Docentes reclaman la reapertura de paritarias, pero el Gobierno prevé convocar después del receso invernal

Docentes exigen una convocatoria "urgente" a paritarias, pero el Gobierno la postergaría hasta después del receso invernal

Alerta estafa: Detectan venta de bonos apócrifos en nombre de excombatientes de Malvinas en Santa Fe.

Alerta por estafa en Santa Fe: denuncian la venta de bonos truchos en nombre de excombatientes de Malvinas

Lo último

Atento Unión: Sampaoli lo pretende y Talleres viene a la carga por Valentín Fascendini

Atento Unión: Sampaoli lo pretende y Talleres viene a la carga por Valentín Fascendini

Deschamps dejó la concentración y volvió a Francia tras la muerte de su madre

Deschamps dejó la concentración y volvió a Francia tras la muerte de su madre

Inglaterra y Ghana empataron y dejaron abierta la definición del Grupo L del Mundial

Inglaterra y Ghana empataron y dejaron abierta la definición del Grupo L del Mundial

Último Momento
Atento Unión: Sampaoli lo pretende y Talleres viene a la carga por Valentín Fascendini

Atento Unión: Sampaoli lo pretende y Talleres viene a la carga por Valentín Fascendini

Deschamps dejó la concentración y volvió a Francia tras la muerte de su madre

Deschamps dejó la concentración y volvió a Francia tras la muerte de su madre

Inglaterra y Ghana empataron y dejaron abierta la definición del Grupo L del Mundial

Inglaterra y Ghana empataron y dejaron abierta la definición del Grupo L del Mundial

Por el frío interrumpen el servicio GNC en Buenos Aires: por ahora, aseguran que en Santa Fe no hay riesgos de cortes

Por el frío interrumpen el servicio GNC en Buenos Aires: por ahora, aseguran que en Santa Fe "no hay riesgos de cortes"

Histórico convenio para definir la transformación de la Plaza Italia y el casco histórico del sur de Santa Fe

Histórico convenio para definir la transformación de la Plaza Italia y el casco histórico del sur de Santa Fe

Ovación
¿Qué puesto buscará reforzar Colón con el cuarto cupo?

¿Qué puesto buscará reforzar Colón con el cuarto cupo?

Tas su pobre paso por Colón, Matías Godoy fue presentado en Aldosivi

Tas su pobre paso por Colón, Matías Godoy fue presentado en Aldosivi

Se despidió de Unión: Rafael Profini viajó este martes con destino a Múnich

Se despidió de Unión: Rafael Profini viajó este martes con destino a Múnich

Franco García: Colón es un club grandísimo y con mucha historia

Franco García: "Colón es un club grandísimo y con mucha historia"

Colón llegó a un acuerdo con Jonathan Herrera y ya tiene a su segundo refuerzo

Colón llegó a un acuerdo con Jonathan Herrera y ya tiene a su segundo refuerzo

Policiales
Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Policías rescataron a un joven de 22 años con movilidad reducida durante el incendio de una vivienda en barrio Padre Atilio Rosso

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Ceres: un niño de 7 años recibió el impacto de un balín de aire comprimido y permanece internado en Rafaela

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe