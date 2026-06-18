Fuerte respaldo vecinal al proyecto de la Plaza Italia: "Tenemos mucho cemento y nos faltan espacios verdes"

Desde la vecinal de barrio Sur apoyaron el proyecto y pidieron que Plaza Italia vuelva a ser el espacio de encuentro que la zona perdió con las dársenas. Pidieron la instalación de juegos modernos y retirar el estacionamiento para los legisladores.

La Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de Santa Fe avanzaron en una nueva instancia de consulta ciudadana para construir consensos en torno al proyecto de recuperación de Plaza Italia , ubicada frente a la Legislatura Provincial. En esta oportunidad, el diálogo se centró en las voces de los vecinos del barrio Sur y de representantes de la comunidad italiana, quienes respaldaron la iniciativa y plantearon sus expectativas para la futura intervención.

El encuentro fue encabezado por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig ; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García ; el senador Julio "Paco" Garibaldi ; y la diputada Gisel Mahmud . La iniciativa cuenta con el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro y del intendente Juan Pablo Poletti .

Mucho cemento, sin espacios verdes

La voz más contundente de la jornada llegó desde la Asociación Vecinal Zona Sur "Pedro A. Candioti". Su representante, Laura D'Andrea, planteó sin rodeos la principal demanda del barrio: más espacios verdes en una zona cada vez más urbanizada.

"Un espacio verde en nuestro barrio es fundamental. Estamos teniendo muchas construcciones, mucho cemento y espacios verdes no tenemos", afirmó.

La vecinalista recordó que el sector cuenta con escasos espacios recreativos y que los existentes están deteriorados: "Tenemos una plaza con juegos infantiles muy antiguos dentro de ese pedazo de plaza que fue lo que quedó. Nosotros vamos para que el vecino se sienta más cómodo y para que los chicos tengan un mejor lugar de esparcimiento".

LEER MÁS: El ambicioso plan que se proyecta para recuperar la Plaza Italia y devolverle a Santa Fe un espacio histórico

Recuperar lo que había antes de las dársenas

Desde la vecinal respaldaron cualquier iniciativa que devuelva protagonismo al espacio como lugar de encuentro. "La idea es que lo que era Plaza Italia, y anteriormente la Plaza Pringles, vuelva a tener la actividad que tenía antes de que se construyeran las dársenas", sostuvieron.

También remarcaron que la recuperación del patrimonio histórico puede convivir plenamente con la creación de un ámbito de disfrute cotidiano: un espacio verde accesible, funcional y apropiado para la recreación de todos los vecinos.

La comunidad italiana: patrimonio e identidad

Por su parte, los representantes de las 14 asociaciones de la comunidad italiana presentes en la reunión —entre ellas el Centro Piemonte, la Asociación Lombarda, el Círculo Siciliano, la Asociación Roma y el Centro Friulano, entre otras— solicitaron que la futura intervención contemple la puesta en valor de las esculturas y elementos patrimoniales presentes en la plaza, entendiendo que forman parte de la identidad cultural e histórica del espacio.

Asimismo, remarcaron que cualquier propuesta de renovación debe respetar el carácter emblemático del entorno y el valor simbólico del edificio de la Legislatura Provincial.

LEER MÁS: Plaza Italia: el Colegio de Arquitectos respaldó el proyecto y pidió quitar el estacionamiento exclusivo de legisladores

Plaza Italia conservará su nombre

Ante versiones periodísticas sobre un eventual cambio de denominación, las autoridades legislativas fueron categóricas: el espacio continuará llamándose Plaza Italia. La confirmación fue bien recibida por las asociaciones italianas presentes, para quienes el nombre forma parte de la identidad del lugar.

Proponen un concurso de ideas para definir el proyecto final

En el marco de las rondas de consulta impulsadas por ambas cámaras legislativas, una reunión anterior con representantes de instituciones académicas y profesionales de la arquitectura dejó una propuesta concreta sobre la mesa: convocar a un concurso de ideas de carácter no vinculante para definir el proyecto final de recuperación de Plaza Italia.

La iniciativa fue planteada este miércoles por representantes del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Santa Fe, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNL (FADU-UNL) y la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UCSF, quienes coincidieron en la importancia de avanzar mediante mecanismos que amplíen la participación y garanticen la calidad de la propuesta final.

Según lo acordado en ese encuentro, el concurso permitiría "incorporar distintas miradas y propuestas para la recuperación integral del lugar", sin que el resultado sea vinculante, lo que otorga mayor flexibilidad al proceso de decisión.

"Ya nos pondremos a trabajar"

El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, valoró la propuesta y confirmó que la legislatura la tomará como eje de la próxima etapa: "Es muy positivo el encuentro porque se abre la posibilidad de hacer un concurso de ideas con profesionales de arquitectura para la elaboración del proyecto, en lo que ya nos pondremos a trabajar".

El objetivo es que el concurso derive en un "proyecto definitivo, consensuado y de posible realización, lo que permitiría el llamado a licitación pública a la mayor brevedad", según explicó el propio Michlig.

La propuesta también recibió respaldo en la reunión con vecinos y entidades italianas, donde los presentes coincidieron en que el eventual concurso deberá contar con bases y condiciones claras que orienten las propuestas hacia la preservación de la identidad histórica y patrimonial del lugar, al tiempo que consoliden un espacio público accesible y funcional.

En una visión de más largo plazo, tanto legisladores como profesionales coincidieron en avanzar hacia un corredor institucional y urbano que vincule la sede del Gobierno provincial, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, poniendo en valor el carácter histórico e institucional del casco histórico santafesino.