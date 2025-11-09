Como es habitual te acercamos el horóscopo para este domingo 9 de noviembre

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

El domingo te invita a bajar un cambio y conectar con lo emocional. En el amor, se aproxima un diálogo importante que puede aclarar el rumbo. Cuidá tu descanso: tu cuerpo necesita pausa.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Día ideal para disfrutar de la familia y los placeres simples: buena comida, buena compañía y cero estrés. En el amor, hay estabilidad y ternura. Sentís gratitud por lo que construiste.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu mente sigue inquieta, pero hoy conviene no sobrepensar. En lo afectivo, una charla o mensaje inesperado puede alegrarte el día. Momento para disfrutar del presente sin planear tanto.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El hogar será tu refugio. Un domingo ideal para compartir con quienes amás o simplemente descansar. En el amor, el romanticismo está latente. Escuchá tu intuición, te guiará bien.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La jornada trae alegría y ganas de celebrar. Podrías recibir una invitación o encuentro que te recarga de energía positiva. En el amor, la pasión se combina con diversión.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Día para reconectar con vos mismo y dejar atrás el estrés de la semana. En el amor, si estás en pareja, necesitás un espacio de diálogo sincero. Si estás solo, valorá tu paz interior.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El domingo se perfila armonioso y equilibrado. Un paseo, una comida especial o un reencuentro traerán alegría. En el amor, la comunicación fluye con naturalidad.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Las emociones estarán más intensas de lo habitual, pero también más claras. En el amor, podés descubrir algo que te da certeza sobre lo que querés. La intuición te acompaña.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Día para disfrutar, reírte y sentirte libre. Las obligaciones pueden esperar; el cuerpo y la mente necesitan un descanso. En el amor, llega un momento de conexión genuina.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Tu mente se enfoca en los próximos pasos, pero hoy el universo te pide soltar un poco. En el amor, valorá los gestos pequeños que sostienen el vínculo.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Un día para compartir ideas y disfrutar del contacto social. En el amor, podés conocer a alguien nuevo o renovar la chispa en la pareja. Energía creativa en alza.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Domingo emocional y sensible, ideal para el arte, la música o el descanso. En el amor, una charla honesta te acerca más a la persona que te interesa. Escuchá tu voz interior.