Uno Santa Fe

Horóscopo: predicciones signo por signo

Como es habitual te acercamos el horóscopo para este domingo 9 de noviembre

9 de noviembre 2025 · 08:39hs
Horóscopo Escorpio

UNO Santa Fe

Horóscopo Escorpio

Horóscopo del domingo 9 de noviembre de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

El domingo te invita a bajar un cambio y conectar con lo emocional. En el amor, se aproxima un diálogo importante que puede aclarar el rumbo. Cuidá tu descanso: tu cuerpo necesita pausa.

horoscopo.jpg
Horóscopo diario

Horóscopo diario

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Día ideal para disfrutar de la familia y los placeres simples: buena comida, buena compañía y cero estrés. En el amor, hay estabilidad y ternura. Sentís gratitud por lo que construiste.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Tu mente sigue inquieta, pero hoy conviene no sobrepensar. En lo afectivo, una charla o mensaje inesperado puede alegrarte el día. Momento para disfrutar del presente sin planear tanto.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El hogar será tu refugio. Un domingo ideal para compartir con quienes amás o simplemente descansar. En el amor, el romanticismo está latente. Escuchá tu intuición, te guiará bien.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

La jornada trae alegría y ganas de celebrar. Podrías recibir una invitación o encuentro que te recarga de energía positiva. En el amor, la pasión se combina con diversión.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Día para reconectar con vos mismo y dejar atrás el estrés de la semana. En el amor, si estás en pareja, necesitás un espacio de diálogo sincero. Si estás solo, valorá tu paz interior.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

El domingo se perfila armonioso y equilibrado. Un paseo, una comida especial o un reencuentro traerán alegría. En el amor, la comunicación fluye con naturalidad.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Las emociones estarán más intensas de lo habitual, pero también más claras. En el amor, podés descubrir algo que te da certeza sobre lo que querés. La intuición te acompaña.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Día para disfrutar, reírte y sentirte libre. Las obligaciones pueden esperar; el cuerpo y la mente necesitan un descanso. En el amor, llega un momento de conexión genuina.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Tu mente se enfoca en los próximos pasos, pero hoy el universo te pide soltar un poco. En el amor, valorá los gestos pequeños que sostienen el vínculo.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Un día para compartir ideas y disfrutar del contacto social. En el amor, podés conocer a alguien nuevo o renovar la chispa en la pareja. Energía creativa en alza.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Domingo emocional y sensible, ideal para el arte, la música o el descanso. En el amor, una charla honesta te acerca más a la persona que te interesa. Escuchá tu voz interior.

Lo último

Boca y River, a todo o nada en el Superclásico en La Bombonera

Boca y River, a todo o nada en el Superclásico en La Bombonera

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Prohibición de exportar pescado en Santa Fe: Si la provincia restringe y Entre Ríos no hace lo mismo, igual va a salir del río

Prohibición de exportar pescado en Santa Fe: "Si la provincia restringe y Entre Ríos no hace lo mismo, igual va a salir del río"

Último Momento
Boca y River, a todo o nada en el Superclásico en La Bombonera

Boca y River, a todo o nada en el Superclásico en La Bombonera

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Prohibición de exportar pescado en Santa Fe: Si la provincia restringe y Entre Ríos no hace lo mismo, igual va a salir del río

Prohibición de exportar pescado en Santa Fe: "Si la provincia restringe y Entre Ríos no hace lo mismo, igual va a salir del río"

Cortes programados por EPE para este domingo

Cortes programados por EPE para este domingo

Morón se impuso a Deportivo Madryn en la ida de las semifinales del Reducido

Morón se impuso a Deportivo Madryn en la ida de las semifinales del Reducido

Ovación
Pittón, tras la clasificación de Unión: Esto es fruto del trabajo y encontramos confianza

Pittón, tras la clasificación de Unión: "Esto es fruto del trabajo y encontramos confianza"

Vargas, ambicioso en Unión: Ya cumplimos el primer objetivo y ahora vamos por más

Vargas, ambicioso en Unión: "Ya cumplimos el primer objetivo y ahora vamos por más"

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Barracas en el 15 de Abril

Todo el color de los hinchas de Unión para el partido ante Barracas en el 15 de Abril

¿Con la camiseta de Colón? El encuentro entre Gigliotti y Messi que causó revuelo en los hinchas

¿Con la camiseta de Colón? El encuentro entre Gigliotti y Messi que causó revuelo en los hinchas

Colapinto tampoco tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 18 en Interlagos

Colapinto tampoco tuvo una buena clasificación y largará desde el puesto 18 en Interlagos

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos