Plan de contingencia hídrica en Santa Fe por El Niño: extraen más de 5.000 metros cúbicos de tierra para ampliar reservorios

Las intervenciones se concentran en reservorios intermedios de El Sabalito, Pompeya, Roca, Cabaña Leiva y el predio del CUEC. Buscan contener los excedentes pluviales en zonas bajas del norte antes de que lleguen a las estaciones de bombeo del oeste.

En el marco de la emergencia hídrica generada por el fenómeno de El Niño , la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe desarrolla un plan integral de acondicionamiento de espacios destinados a funcionar como retardadores hídricos en distintos puntos estratégicos.

Circunvalación oeste

De forma paralela, el Municipio lleva adelante la limpieza y profundización de los reservorios 2, 3, 4, 5 y 6 ubicados a la vera de la avenida Circunvalación, los cuales conforman un área amortiguadora de 250 hectáreas para el sistema de bombeo del oeste. Es importante mencionar que los reservorios acumulan el agua que viene del sistema de drenaje urbano.

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Al respecto, el secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, explicó la lógica técnica detrás de estas obras: "Estamos trabajando en aquellos lugares que están distantes tanto de la cuenca del Salado como de la Setúbal, donde tenemos los reservorios, conformando reservorios intermedios, es decir, retardadores hídricos que nos permiten que el agua que cae en un barrio que está muy bajo de cota y que está lejos de donde tenemos las estaciones de bombeo pueda almacenar el agua y después conducirla por los desagües o canales a cielo abierto".

Reservorios

Respecto a la titularidad de los predios seleccionados, el funcionario municipal destacó: "De esos cinco reservorios intermedios, cuatro son terrenos. Algunos pudimos captar el suelo que ante deudas importantes decidieron donar el terreno a partir de la cancelación o entregaron determinados terrenos; otros son terrenos de dominio municipal, y en los que necesitamos como Estado tomar una determinación haremos un convenio de uso hasta tanto el privado desarrolle la parcela. Lo importante es entender que acá lo que prima es la seguridad hídrica”.

En cuanto al estado de avance de las tareas en los distintos frentes de trabajo, Rudi precisó: "En El Sabalito ya llevamos 15 días, ya sacamos arriba de 5.000 metros cúbicos de material, ya se excavó y se trabajó de manera sostenida en todo lo que es el perímetro; en el Roca se profundizó y se limpió toda la parte de vegetación lacustre; con Cabaña Leiva el mismo trabajo". Asimismo, indicó que en el predio del CUEC, ubicado a la altura de avenida Teniente Loza, están próximos a firmar el convenio para comenzar con los trabajos.

Limpieza, profundización y reutilización

Por otra parte, la profundización del sistema principal de reservorios genera un esquema de reacondicionamiento del suelo urbano. Según explicó el secretario, las tareas se ejecutan mediante licitaciones y con equipos de la administración municipal de las bases Derqui y Arizu, en coordinación con las direcciones de Higiene y de Mantenimiento Vial.

"Toda la tierra que se saca sirve para rellenar lugares que también son bajos. Entonces, mientras profundizamos garantizamos el escurrimiento y a su vez damos garantía de suelos más altos". Un ejemplo de ello es el reservorio 3 de Barranquitas, donde la tierra extraída permite rellenar los terrenos destinados a reubicar a 55 familias que se encontraban asentadas en zonas de anegamiento hídrico, en una tarea conjunta entre el Municipio y la Provincia.

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Finalmente, sobre el contexto actual y las soluciones operativas ante la falta de obras de mayor escala, Rudi subrayó: "De calle Gorriti al norte sabemos que hay desagües que no se construyeron y que el plan director de desagüe hasta el momento no podemos seguir concretándolo porque siempre hubo financiamiento internacional o nacional, y para esto hoy no es la situación. En la medida que no tengamos la posibilidad de hacer los desagües estructurales de importancia que necesitan muchos recursos, necesitamos encontrar estos paliativos. Por eso, el Municipio conjuntamente con el apoyo de Provincia vamos haciendo estas instancias como superadoras".