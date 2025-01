A 10 años de la muerte de Nisman, sus hijas hablaron por primera vez: "Nunca dudamos que haya sido un asesinato"

LEER MÁS: Elisa Carrió aseguró saber cómo mataron a Nisman: "Estoy amenazada de muerte"

En diálogo con Diego Leuco en Resumido, la sección de noticias del canal Luzu TV, las jóvenes compartieron recuerdos de los días previos a la muerte de Nisman, quien investigaba el atentado a la AMIA. En ese entonces, Iara tenía 15 años y Kala apenas 8. Ambas estaban de viaje con su madre, la jueza Sandra Arroyo Salgado, cuando recibieron la noticia.

Los días previos a la muerte de Nisman

Iara, que ahora es arquitecta, recordó cómo su viaje de cumpleaños de quince se vio interrumpido porque Nisman debía regresar a Buenos Aires de urgencia. “Antes de irnos al próximo destino, él se larga a llorar y me dice que teníamos que volver porque debía presentar la denuncia. Me dio explicaciones que, en ese momento, no entendí mucho”, relató.

Ante el cambio de planes, Iara decidió continuar sus vacaciones en Europa junto a su madre y su hermana menor. Fue allí donde, en un hotel de París, la familia recibió el llamado que cambiaría sus vidas. “Me desperté y vi a mamá e Iara llorando”, contó Kala. “Ese día mi mamá recibió un llamado diciendo que mi papá no respondía los mensajes. Intentamos contactarlo, pero no obtuvimos respuesta. Después recibimos la noticia”, agregó.

Un duelo desde la resiliencia

Pese a la convicción de que su padre fue asesinado, ambas aseguran que no buscan más respuestas sobre el caso. Iara destacó el apoyo de su madre para superar el dolor. “Yo sé lo que necesito saber, y creo que todo lo demás tiene que ver con seguir con el dolor y la angustia”, expresó.

Por su parte, Kala señaló que eligió hablar ahora porque el tiempo le permitió procesar lo sucedido. Ambas jóvenes coinciden en que la fortaleza y contención de Arroyo Salgado fueron clave para canalizar el sufrimiento y seguir adelante.