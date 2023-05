Agustín Rossi: "En diciembre Cristina dijo que no iba a ser candidata y creo que va a ser así"

Al ser consultado sobre la vicepresidenta, Agustín Rossi dijo que el operativo clamor "está bueno porque es una caricia al alma" y no descartó su propia candidatura

El jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, en una reciente entrevista se refirió a las elecciones nacionales que ya se están palpitando y los asuntos pendientes del gobierno de Alberto Fernández. Recordó que Cristina Fernández de Kirchner aseguró que no iba a ser candidata y valoró el "operativo clamor" que se está dando.

En la entrevista con el periodista Daniel De Paola (Todavía no es tarde) habló de las eventuales candidaturas en el Frente de Todos y vaticinó un buen 2024 donde el próximo que gestione "no debería ir por el camino del ajuste" sino por la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

agustin rossi Cristina Fernández de Kirchner elecciones (1).jpg

Consultado sobre el denominado “operativo clamor” para que Cristina Kirchner sea la candidata presidencial del oficialismo, Rossi respondió: “En diciembre Cristina dijo que no iba a ser candidata y creo que va a ser así. Después si se modifica, habrán pasado una cantidad de circunstancias que permiten modificar la situación que obligan a cambiar la decisión, pero en principio yo entendí cabalmente lo que quiso decir cuando dijo que no iba a ser candidata. Que hay una cantidad de compañeros y una movilización en torno a ella está bueno porque es una caricia al alma, pero Cristina es una mujer es muy inteligente y muy generosa en la toma de decisiones”.

Luego, sobre la posibilidad de presentarse como precandidato Agustín Rossi dijo que es una definición que todavía mantiene en “evaluación” aunque no en términos personales. “Tengo ganas, me siento con capacidad, pero también estoy en una etapa donde trato de no tomar decisiones personales. Vamos a analizar con una cantidad de compañeros en todo el país para ver una precandidatura como la mía toca alguna fibra en el interior del espacio político. Hasta ahora generó mucho entusiasmo, estoy viendo las encuestas y tomaré una decisión pronto”, reconoció el jefe de Gabinete de la Nación.

agustin rossi Cristina Fernández de Kirchner elecciones (2).jpg

Además, aseveró que el ascenso de candidatos como el libertario Javier Milei representa el crecimiento de “un discurso muy violento que lo asemeja a las peores derechas del mundo” y aseguró que la promesa de dolarización representa "espejitos de colores".

“El año que viene va a ser un buen año para los argentinos porque vamos a consolidar el crecimiento argentino y la recuperación del salario. El que gane no creo que tenga que hacer más ajuste, ese camino no hay que hacerlo”, se entusiasmó Rossi.

Consultado sobre sus candidatos en la provincia, expresó que su compromiso es con Roberto Sukerman como candidato a intendente en Rosario y con Leandro Bussatto como precandidato a gobernador de Santa Fe.

