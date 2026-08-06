Caso Facundo Moyano: "Tengo errores como cualquiera", afirmó Candela Arizaga desde Rosario

La influencer rosarina, novia de Facundo Moyano, hizo un posteo en sus redes sociales para referirse al revuelo que provocó el episodio que protagonizó

Tras el escándalo mediático en las últimas horas, la influencer Candela Arizaga admitió hoy que tiene "errores como cualquiera", en referencia al hecho que la involucró junto al exlegislador Facundo Moyano. Ya instalada en Rosario, su ciudad natal, la joven posteó anoche en Instagram: "Ya estoy bien, mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocupan".

"Tengo errores como cualquiera; a la gente que me bardea le deseo mucho amor" , añadió Arizaga, cuyo nombre tomó trascendencia luego de la denuncia que había presentado este martes contra Moyano por violencia de género, y que derivó en un verdadero escándalo.

La influencer, de 23 años, fue captada por las cámaras de seguridad mientras corría desorientada en las inmediaciones del edificio donde vivía junto al sindicalista, ubicado en el barrio porteño de Belgrano. Luego, se presentó en una comisaría e hizo efectiva la denuncia que derivó en la detención de Moyano, quien fue acusado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Facundo Moyano quedó en libertad pero la causa sigue

Finalmente, y luego de la indagatoria y tras lo informado por el Registro Nacional de Reincidencia y la División Información de Antecedentes de la Policía Federal Argentina (PFA) sobre la inexistencia de impedimentos legales vigentes, se dispuso la liberación del hijo de Hugo Moyano.