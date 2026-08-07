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YPF aumentó los combustibles en la ciudad de Santa Fe: la nafta súper superó los $2.100 y llenar el tanque cuesta más de $94.000

Las estaciones de servicio de YPF actualizaron los valores de los combustibles desde este viernes. Conocé los nuevos precios y el impacto en el costo de llenar el tanque

7 de agosto 2026 · 10:24hs
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YPF aumentó los combustibles en la ciudad de Santa Fe: la nafta súper superó los $2.100 y llenar el tanque cuesta más de $94.000.

José Busiemi

YPF aumentó los combustibles en la ciudad de Santa Fe: la nafta súper superó los $2.100 y llenar el tanque cuesta más de $94.000.

Las estaciones de servicio de YPF en la ciudad de Santa Fe comenzaron este viernes a aplicar un nuevo aumento en los precios de los combustibles, como consecuencia de una actualización parcial de los impuestos al combustible líquido y al dióxido de carbono dispuesta por el Gobierno nacional.

La suba ya se refleja en los surtidores de la petrolera estatal y representa un nuevo ajuste para los automovilistas, en un contexto en el que los incrementos en los combustibles impactan directamente en el costo del transporte y la movilidad diaria.

Así quedaron los precios de YPF en Santa Fe

Con la actualización, la nueva pizarra de YPF en Santa Fe quedó conformada de la siguiente manera:

  • Nafta Súper: $2.103 por litro.

  • Infinia: $2.275 por litro.

  • Infinia Diésel: $2.425 por litro.

Estos valores comenzaron a regir desde las primeras horas de este viernes en las estaciones de servicio de la capital provincial.

Cuánto cuesta llenar el tanque tras el aumento

Con los nuevos precios, el costo para cargar un tanque completo volvió a incrementarse. En un vehículo promedio, los valores aproximados son los siguientes:

Con Nafta Súper

  • Tanque de 45 litros: $94.635.

  • Tanque de 65 litros: $136.695.

Con Infinia

  • Tanque de 45 litros: $102.375.

  • Tanque de 65 litros: $147.875.

La diferencia entre ambas opciones supera los $7.700 para un tanque de 45 litros y los $11.000 en uno de 65 litros, por lo que el impacto del incremento también se hace sentir entre quienes eligen combustibles premium.

Se espera la reacción del resto de las petroleras

Tras la actualización aplicada por YPF, ahora resta conocer cuál será la decisión del resto de las compañías del sector. Habitualmente, las principales petroleras que operan en el país replican este tipo de incrementos dentro de las 24 horas posteriores, por lo que no se descarta que los nuevos valores se extiendan al resto de las estaciones de servicio durante el transcurso del fin de semana.

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