Ante la llegada del mes, Julio Iglesias y sus memes

Julio Iglesias memes mes 2 .jpg

Lo cierto es que a fines de junio ya empiezan a circular y recaudan miles de likes y reacciones. Tanto es así que el artista reconoció que le llegaron incluso a su teléfono móvil. Fue en una entrevista que dio en 2015 a la revista ¡Hola! en la que se hizo eco del tema y admitió: "Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos".

Embed

"De vez en cuando algún amigo me manda uno y me muero de risa. No sé quién empezó con eso, pero es una historia divertida. He visto cosas un poco desagradables que no me gustaron, pero eso pasa siempre", sumó.

Además, sostuvo que le parece "gracioso" que algunas generaciones solo lo conozcan por su foto más viral: la que señala a la cámara sonriente.

Julio Iglesias memes mes.jpg

"¿Hay gente que me conoce por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas. Si todo sirve para que personas de 15 años me conozcan, encantado de la vida", sostuvo entre risas.

Julio Iglesias es uno de los cantantes con más reconocimientos dentro del mundo musical. Ha ganado premios como el Grammy, Grammy Latino, World Music Award, Premio Billboard, Gaviota de plata, ASCAP, American Music Award y Premio Lo Nuestro entre otros.

