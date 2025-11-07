Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Unión a La Banda para buscar la recuperación en la Liga Nacional ante Olímpico

Unión intentará reencontrarse con la victoria, desde las 22, cuando visite a Olímpico de La Banda por una nueva fecha de la Liga Nacional

7 de noviembre 2025 · 14:35hs
Prensa Unión

Unión intentará reencontrarse con la victoria este viernes, desde las 22, cuando visite a Olímpico de La Banda en el estadio Vicente Rosales, por una nueva fecha de la Liga Nacional. El encuentro será transmitido por Básquet Pass y tendrá el arbitraje de Juan Fernández, Julio Dinamarca e Iván Huck.

Unión, necesitado de volver al triunfo

El Tate, que acumula un récord de tres victorias y cuatro derrotas, viene de caer como local ante Boca Juniors por 100 a 77, y buscará revertir la imagen fuera de casa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/unionsfbasquet/status/1986786062036058284&partner=&hide_thread=false

Por su parte, el conjunto bandeño atraviesa una racha negativa: perdió 73-79 ante Independiente (Oliva) en su última presentación y suma dos triunfos y siete derrotas (28,5 %), ubicándose en el puesto 16 de la tabla.

En cuanto al historial, se enfrentaron en 60 oportunidades y se repartieron 30 victorias para cada equipo.

Unión Olímpico Liga Nacional
