Unión a La Banda para buscar la recuperación en la Liga Nacional ante Olímpico

Unión intentará reencontrarse con la victoria este viernes, desde las 22, cuando visite a Olímpico de La Banda en el estadio Vicente Rosales, por una nueva fecha de la Liga Nacional . El encuentro será transmitido por Básquet Pass y tendrá el arbitraje de Juan Fernández, Julio Dinamarca e Iván Huck.

El Tate, que acumula un récord de tres victorias y cuatro derrotas, viene de caer como local ante Boca Juniors por 100 a 77, y buscará revertir la imagen fuera de casa.

Por su parte, el conjunto bandeño atraviesa una racha negativa: perdió 73-79 ante Independiente (Oliva) en su última presentación y suma dos triunfos y siete derrotas (28,5 %), ubicándose en el puesto 16 de la tabla.

En cuanto al historial, se enfrentaron en 60 oportunidades y se repartieron 30 victorias para cada equipo.