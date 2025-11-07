La doble misión que tendrá Unión contra Barracas Central en el 15 de Abril

Unión recibirá a Barracas Central por la fecha 15 de la zona A del Clausura con varias misiones por delante, donde sobresale una muy importante

El estadio 15 de Abril vuelve a ser el escenario de un desafío clave para Unión , que este sábado intentará ratificar su buen momento y asegurar la clasificación. El Tate sabe que su gran deuda está en casa, donde necesita transformar la energía de su gente en puntos que consoliden su aspiración.

• LEER MÁS: Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas

Paradójicamente, el Tate mostró menos fuera de Santa Fe, donde figura entre los conjuntos más sólidos del campeonato. Sin embargo, su rendimiento como local todavía no alcanza la misma regularidad.

• LEER MÁS: "El objetivo de Unión es terminar lo más arriba posible para jugar los mata-mata"

Unión, con la meta al fin potenciarse en casa para asegurar la localía

En seis presentaciones en su estadio, consiguió dos victorias, tres empates y una sola caída, números que no reflejan el potencial del equipo ni el impulso que suele transmitir su gente. Efectividad del 50%.

Unión festejo Agustín Colazo Unión jugará un partido decisivo en el 15 de Abril ante Barracas Central. Prensa Unión

El triunfo frente a Defensa y Justicia significó mucho más que tres puntos: fue un corte a la racha de empates que lo había frenado y el envión necesario para imponerse después en Rosario ante Newell’s, un resultado que lo volvió a poner en carrera.

• LEER MÁS: Unión llega al partido ante Barracas Central en el podio con más goles de pelota parada

Con la tabla apretada y los márgenes cada vez más finos, Unión tiene una consigna simple pero determinante: ganar para seguir entre los ocho y, de paso, asegurar la ventaja de localía en el primer cruce de playoffs. El desafío es recuperar la contundencia en el 15 de Abril y convertir su casa en una fortaleza en la recta decisiva del certamen.