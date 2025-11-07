Uno Santa Fe | Unión | Unión

La doble misión que tendrá Unión contra Barracas Central en el 15 de Abril

Unión recibirá a Barracas Central por la fecha 15 de la zona A del Clausura con varias misiones por delante, donde sobresale una muy importante

Ovación

Por Ovación

7 de noviembre 2025 · 15:38hs
La doble misión que tendrá Unión contra Barracas Central en el 15 de Abril

UNO Santa Fe | José Busiemi

El estadio 15 de Abril vuelve a ser el escenario de un desafío clave para Unión, que este sábado intentará ratificar su buen momento y asegurar la clasificación. El Tate sabe que su gran deuda está en casa, donde necesita transformar la energía de su gente en puntos que consoliden su aspiración.

• LEER MÁS: Madelón no toca nada y Unión repite el equipo para jugar con Barracas

Paradójicamente, el Tate mostró menos fuera de Santa Fe, donde figura entre los conjuntos más sólidos del campeonato. Sin embargo, su rendimiento como local todavía no alcanza la misma regularidad.

• LEER MÁS: "El objetivo de Unión es terminar lo más arriba posible para jugar los mata-mata"

Unión, con la meta al fin potenciarse en casa para asegurar la localía

En seis presentaciones en su estadio, consiguió dos victorias, tres empates y una sola caída, números que no reflejan el potencial del equipo ni el impulso que suele transmitir su gente. Efectividad del 50%.

Unión festejo Agustín Colazo
Unión jugará un partido decisivo en el 15 de Abril ante Barracas Central.

Unión jugará un partido decisivo en el 15 de Abril ante Barracas Central.

El triunfo frente a Defensa y Justicia significó mucho más que tres puntos: fue un corte a la racha de empates que lo había frenado y el envión necesario para imponerse después en Rosario ante Newell’s, un resultado que lo volvió a poner en carrera.

• LEER MÁS: Unión llega al partido ante Barracas Central en el podio con más goles de pelota parada

Con la tabla apretada y los márgenes cada vez más finos, Unión tiene una consigna simple pero determinante: ganar para seguir entre los ocho y, de paso, asegurar la ventaja de localía en el primer cruce de playoffs. El desafío es recuperar la contundencia en el 15 de Abril y convertir su casa en una fortaleza en la recta decisiva del certamen.

Unión Barracas Central 15 de Abril
Noticias relacionadas
union a la banda para buscar la recuperacion en la liga nacional ante olimpico

Unión a La Banda para buscar la recuperación en la Liga Nacional ante Olímpico

En Unión están muy atentos a la situación de Lautaro Vargas.

Unión se mantiene expectante por la situación de Lautaro Vargas

Leonardo Madelón repetirá la formación de Unión por tercer partido al hilo.

Madelón finalmente metería mano en Unión para buscar la clasificación ante Barracas

tarragona trabajo a la par en union y madelon tendria la base para jugar ante barracas

Tarragona trabajó a la par en Unión y Madelón tendría la base para jugar ante Barracas

Lo último

Colón le envió la notificación a Bautista Maillier para firmar su primer contrato

Colón le envió la notificación a Bautista Maillier para firmar su primer contrato

Festram pidió reabrir la paritaria municipal por la pérdida del poder adquisitivo

Festram pidió reabrir la paritaria municipal por la pérdida del poder adquisitivo

Diego Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Diego Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Último Momento
Colón le envió la notificación a Bautista Maillier para firmar su primer contrato

Colón le envió la notificación a Bautista Maillier para firmar su primer contrato

Festram pidió reabrir la paritaria municipal por la pérdida del poder adquisitivo

Festram pidió reabrir la paritaria municipal por la pérdida del poder adquisitivo

Diego Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Diego Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Aumento para empleadas domésticas: acordaron un 2,7% entre noviembre y diciembre, junto a un bono de $14.000

Aumento para empleadas domésticas: acordaron un 2,7% entre noviembre y diciembre, junto a un bono de $14.000

Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: Los viernes me cuestan últimamente

Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: "Los viernes me cuestan últimamente"

Ovación
¿Unión ya tiene la posible fecha para realizar su Asamblea?

¿Unión ya tiene la posible fecha para realizar su Asamblea?

El objetivo de Unión es terminar lo más arriba posible para jugar los mata-mata

"El objetivo de Unión es terminar lo más arriba posible para jugar los mata-mata"

Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: Los viernes me cuestan últimamente

Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: "Los viernes me cuestan últimamente"

Colapinto no tuvo una buena clasificación y largará decimosexto en la Sprint de Brasil

Colapinto no tuvo una buena clasificación y largará decimosexto en la Sprint de Brasil

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular en 2026

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular en 2026

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos