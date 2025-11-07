Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón cierra otra semana inhibido y sin acuerdo todavía con Alberto Espínola

La dirigencia de Colón no avanzó demasiado en intentar resolver el reclamo de Alberto Espínola, ya que no tiene el dinero y el préstamo no llega. Sigue inhibido

7 de noviembre 2025 · 15:20hs
Colón cierra otra semana inhibido y sin acuerdo todavía con Alberto Espínola

Colón pasa una nueva semana sin destrabar el conflicto con el paraguayo Alberto Espínola, cuyo reclamo ante la FIFA deparó en una cantada inhibición. Pese a algunos avances, la situación económica sigue siendo el principal obstáculo para alcanzar una solución.

La única noticia alentadora para la dirigencia fue el levantamiento de la inhibición por el pase de José Neris por una demora administrativa de River de Uruguay a raíz un retraso en la última cuota, pero el monto era bajo y el trámite ya estaba encaminado, por lo que el desenlace era previsible.

Muy distinta es la historia del defensor paraguayo, cuyo reclamo asciende a 400.000 dólares. El abogado del jugador ya dejó en claro que no aceptará un plan de pagos, lo que complica aún más las gestiones. A eso se suma el contexto político: la agrupación Tradición Sabalera, que estuvo al frente durante el incumplimiento del contrato, será una de las que compita en las próximas elecciones, lo que agrega tensión al panorama y la especulación del demandante.

Colón todavía no pudo pagarle a Espínola, que tiene todo junto, no cuotas.

Colón todavía no pudo pagarle a Espínola, que tiene todo junto, no cuotas.

Colón debe cobrar más de lo que adeuda, pero...

Desde el club se aguardaba una respuesta de un banco por un posible crédito que permitiría afrontar la deuda, pero hasta el momento no hubo novedades. Mientras tanto, Colón espera ingresos por cerca de 800.000 dólares, aunque los tiempos no juegan a su favor.

Platense, que aún adeuda dos partes del pase de un jugador, no tendría prioridad en ponerse al día, y la próxima cuota de Alan Forneris de Racing, recién se cobrará en diciembre. Con este escenario y, sin una solución inmediata a la vista, Colón continuará al menos una semana más inhibido.

Colón le envió la notificación a Bautista Maillier para firmar su primer contrato

Festram pidió reabrir la paritaria municipal por la pérdida del poder adquisitivo

Diego Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Colón le envió la notificación a Bautista Maillier para firmar su primer contrato

Festram pidió reabrir la paritaria municipal por la pérdida del poder adquisitivo

Diego Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Aumento para empleadas domésticas: acordaron un 2,7% entre noviembre y diciembre, junto a un bono de $14.000

Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: "Los viernes me cuestan últimamente"

¿Unión ya tiene la posible fecha para realizar su Asamblea?

"El objetivo de Unión es terminar lo más arriba posible para jugar los mata-mata"

Colapinto, caliente por su clasificación en la sprint: "Los viernes me cuestan últimamente"

Colapinto no tuvo una buena clasificación y largará decimosexto en la Sprint de Brasil

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular en 2026

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos