Colón cierra otra semana inhibido y sin acuerdo todavía con Alberto Espínola

La dirigencia de Colón no avanzó demasiado en intentar resolver el reclamo de Alberto Espínola, ya que no tiene el dinero y el préstamo no llega. Sigue inhibido

Colón pasa una nueva semana sin destrabar el conflicto con el paraguayo Alberto Espínola , cuyo reclamo ante la FIFA deparó en una cantada inhibición . Pese a algunos avances, la situación económica sigue siendo el principal obstáculo para alcanzar una solución.

La única noticia alentadora para la dirigencia fue el levantamiento de la inhibición por el pase de José Neris por una demora administrativa de River de Uruguay a raíz un retraso en la última cuota, pero el monto era bajo y el trámite ya estaba encaminado, por lo que el desenlace era previsible.

Muy distinta es la historia del defensor paraguayo, cuyo reclamo asciende a 400.000 dólares. El abogado del jugador ya dejó en claro que no aceptará un plan de pagos, lo que complica aún más las gestiones. A eso se suma el contexto político: la agrupación Tradición Sabalera, que estuvo al frente durante el incumplimiento del contrato, será una de las que compita en las próximas elecciones, lo que agrega tensión al panorama y la especulación del demandante.

Alberto Espínola.jpg Colón todavía no pudo pagarle a Espínola, que tiene todo junto, no cuotas. IG betoespinola

Colón debe cobrar más de lo que adeuda, pero...

Desde el club se aguardaba una respuesta de un banco por un posible crédito que permitiría afrontar la deuda, pero hasta el momento no hubo novedades. Mientras tanto, Colón espera ingresos por cerca de 800.000 dólares, aunque los tiempos no juegan a su favor.

Platense, que aún adeuda dos partes del pase de un jugador, no tendría prioridad en ponerse al día, y la próxima cuota de Alan Forneris de Racing, recién se cobrará en diciembre. Con este escenario y, sin una solución inmediata a la vista, Colón continuará al menos una semana más inhibido.