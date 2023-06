Argentina ignora el impacto ambiental que trae la extracción del litio: "Corren riesgo las fuentes de agua dulce"

litio ambiente transición energética (4).jpg

Gracias a este mineral se produce el producto estrella, la batería de ion de litio, que son usadas en autos, pero también pueden ser utilizadas en baterías para conservar y almacenar las energías renovables. "Ahora la atención con las ideas de economía verde y la transición energética, temas que están muy fuertes alrededor de la crisis climática, hacen que se resignifiquen los usos del litio", señaló.

El Altiplano andino, que sería el norte de Chile, noroeste de Argentina y suroeste de Bolivia es una zona que se la conoce como el "triángulo del litio porque entre los tres países hay alrededor de 58% de las reservas del mineral en salmuera".

litio ambiente transición energética (3).jpg

Según explicó la directora de política ambiental de Farn, el litio se puede encontrar en la salmuera que es agua con grandes concentraciones de sal y que se ubican en los salares del NOA, Salta, Jujuy y Catamarca. Además, se puede encontrar en las rocas como un mineral tradicional, aunque se halla en mayor cantidad en los salares de altura de estas tres provincias.

•LEER MÁS: Santa Fe, "la primera provincia del país con una ley de acción climática"

Actualmente la técnica principal para su extracción es la evaporación: "Los salares son cuencas hídricas cerradas endorreicas, o sea que el agua no fluye hacia el mar como otras cuencas que empiezan en nuestra cordillera y terminan en el océano. Las de los salares son muy frágiles, con poca agua y este es el factor crítico. Se hacen piletas muy grandes en los salares para poder evaporar el agua y le van agregando distintos elementos químicos para que se generen diferentes concentrados y vayan precipitando las piletas".

Y añadió: "Lo que se busca es que se vaya evaporando al ritmo natural y ese es el problema para las empresas porque se tarda mucho en esto. Entonces, se buscan técnicas que por un lado puedan permitir sacar el litio más rápido y sí atender la preocupación de las comunidades respecto al agua".

litio ambiente transición energética (1).jpg

Entre los impactos ambientales de la actividad, el principal problema es el agua, porque sale mucha cantidad del sistema por este bombeo en las salmueras que están a nivel subterráneo y "empiezan a correr riesgo las fuentes de agua dulce". Y sentenció: "Hoy por hoy hay una cuenca hídrica donde el agua es el factor crítico, hay poca agua y entra poca al sistema. La forma normal en la que sale es la evaporación, pero cuando empiezan a haber muchas más piletas para que se evapore mayor cantidad, porque hay muchos proyectos en la misma cuenca, tenemos el riego de que salga más agua de la que entre".

Esto a su vez puede desencadenar un problema entre el agua dulce y salada, debido a que ambas en algunas zonas están en contacto natural, sitios que suelen ser los centros de los salares. "Ese equilibrio se mantiene y se sostiene, pero cuando uno empieza a sacar demasiada salmuera, también saca agua dulce de los ríos y se comienza a generar un desbalance hídrico con el riego de secar ríos y vegas. Como en Catamarca, que hace más de 20 años se extrae litio en el Salar del Hombre Muerto y ya hay un daño ambiental, una vega que se secó", reveló.

litio ambiente transición energética (2).jpg

"Argentina desde un contexto de alta deuda, necesidad de divisas y con una mirada a corto plazo, busca que, entren todos los proyectos posibles de la mano de las inversiones, sin estudiar los impactos ambientales; sin importarle que en algunas cuencas haya más de un proyecto; sin importarle el uso que las comunidades hacen del agua y de la necesidad de agua dulce para su vida", detalló. Por esta cuestión, se realizan movilizaciones de las comunidades preocupadas por el riesgo que se puede dar una vez que se inicia la extracción.

Pía Marchegiani, apuntó: "Las autoridades provinciales no están llevando a cabo los procesos necesarios para asegurar que no se destruyan esos ecosistemas tan frágiles. Toda esa vida y biodiversidad no se recupera, muchos técnicos dicen que es imposible volver al estado anterior. Hay regulación provincial sobre la evaluación del impacto ambiental de la minería en general, pero damos cuenta que esta tiene varios problemas, no se adapta adecuadamente a una cuenca hídrica de estas características. Necesitamos que esta evaluación no sea a nivel de impacto directo y en el lugar de operación del proyecto, sino que tiene que ser en todo el ecosistema hídrico, de dónde sacan aguas estos proyectos, cuáles son los acuíferos, cuáles son las cuencas subterráneas". "Hoy por hoy la regulación ambiental del sector minero en estas provincias es insuficiente", cerró.

•LEER MÁS: Santa Fe, sus leyes ambientales y la necesidad de una reforma constitucional