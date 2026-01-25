Argentina también potencia en helado artesanal: logró el tercer puesto en el Gelato World Cup 2026

El equipo nacional se subió al podio en Italia. Fue en la competencia más importante del helado artesanal. Singapur se consagró campeón y Francia quedó segunda.

La Argentina obtuvo el tercer puesto en la Gelato World Cup 2026 , la competencia internacional más relevante del sector del helado artesanal , que concluyó el martes 20 de enero en Rimini, Italia. El certamen se desarrolló en el marco de la 46.º edición de Sigep, el evento que reúne cada dos años a los principales referentes globales del rubro.

El primer lugar fue para Singapur, seguido por Francia, en una edición que marcó un quiebre histórico en el reparto de campeonatos.

El resultado posicionó nuevamente al país entre las potencias del helado artesanal a nivel mundial, luego de imponerse sobre delegaciones de distintos continentes con una propuesta creativa y técnica que fue reconocida por el jurado internacional.

Esta vez el campeonato mundial del helado artesanal en manos asiáticas

La Gelato World Cup 2026 tuvo un desenlace particular: Singapur se consagró campeón mundial, convirtiéndose en el primer país que, tras 11 ediciones, logró romper la histórica racha de títulos repartidos entre Francia e Italia. El equipo asiático se quedó con el oro, mientras que Francia obtuvo el segundo puesto y Argentina completó el podio.

El certamen, organizado por Gelato e Cultura en colaboración con Sigep World – The World Expo for Foodservice Excellence, es considerado la competencia por equipos más importante del mundo dedicada al helado artesanal, tanto por su exigencia técnica como por su proyección internacional.

El equipo de Argentina y una propuesta inspirada en la naturaleza

La delegación argentina presentó el tema “El Jardín de las Mariposas”, una propuesta que combinó transformación, biodiversidad y ligereza, y que fue destacada por el jurado por su narrativa emotiva, equilibrio de sabores y sólida consistencia técnica. Las creaciones se inspiraron en la naturaleza y en el universo simbólico de las mariposas, eje conceptual que atravesó todas las pruebas.

helado artesanal Argentina Italia concurso

El equipo nacional estuvo liderado por Eduardo Zacaría, capitán y maestro heladero, y se completó con Diego Calculli (chef pastelero), Diego Colaneri (heladero) y Sergio Federico Mercado (chef). La selección fue conformada de manera conjunta por la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) y la Federación de Trabajadores Pasteleros.

concurso helados Argentina2

Un dato destacado de esta edición fue la participación institucional de Maximiliano Maccarrone, histórico representante argentino en el certamen –tercer puesto en 2020 y bicampeón latinoamericano–, quien se desempeñó como presidente del jurado, junto al MOF Glacier francés Emmanuel Ryon, reforzando la presencia argentina en un rol central dentro de la competencia.

Un certamen global con múltiples desafíos y jurados

Durante los cuatro días de competencia, los 12 equipos participantes afrontaron nueve pruebas técnicas y creativas que culminaron en un Gran Bufé Final. Entre los desafíos se incluyeron la Caja Misteriosa de Frutas, el Tronchetto de Marrón Glacé, la Porción Individual en Vaso, Palitos, Snacks de Gelato, el Plato Principal con Gelato Gastronómico Gourmet y el Pastel de Gelato.

Argentina logró el tercer puesto en el Gelato World Cup 2026

Además del podio general, la edición 2026 otorgó premios especiales. El Premio al Mejor Plato con Helado Gourmet, dedicado a destacar la evolución del helado más allá del postre, fue concedido al equipo de Japón en la primera ronda y al equipo de Italia en la segunda. El Premio Fair Play fue para Bélgica, por su espíritu de colaboración y respeto, mientras que el reconocimiento a la mejor higiene en el área de trabajo fue otorgado a Francia.

La evaluación estuvo a cargo de un sistema estructurado que incluyó un Jurado Técnico Worldchefs, encargado de analizar sabor, estructura y precisión; un Jurado Artístico, enfocado en estética e impacto visual; y un Jurado de Prensa, dedicado al desafío gastronómico. Todo el proceso fue supervisado por comisarios de competición, un comité de control y un notario oficial, garantizando transparencia y equidad en cada instancia.