La Asociación Bancaria acordó una suba del 2,2% para octubre, que lleva el incremento acumulado al 26,3% en los primeros diez meses de 2026. También se estableció el monto inicial del bono por el Día del Bancario.

La Asociación Bancaria, el gremio que conduce Sergio Palazzo, anunció una nueva actualización salarial del 2,2% correspondiente a octubre de 2026 . Con este incremento, el sueldo inicial de los trabajadores del sector alcanzará los $2.683.718,55, si se incluye la participación en las ganancias.

Según informó la organización sindical a través de un comunicado, el salario básico inicial quedará establecido en $2.608.320,16 , mientras que otros $75.398,39 corresponderán a la Participación en Ganancias (ROE).

El acuerdo fue alcanzado con las cámaras empresariales del sector y contempla una actualización del 26,3% acumulado entre enero y octubre de 2026, tomando como referencia los salarios de diciembre del año pasado.

Cómo se aplicará el aumento salarial

Desde la Asociación Bancaria precisaron que el incremento se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas.

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La actualización también alcanzará los adicionales convencionales y no convencionales que perciben los trabajadores de la actividad.

Además, el sindicato confirmó que durante noviembre y diciembre continuará vigente el mismo mecanismo de actualización salarial, conforme a las condiciones establecidas en la negociación paritaria con las entidades bancarias.

De cuánto será el bono por el Día del Bancario

Otro de los puntos confirmados en el acuerdo es el monto inicial del bono correspondiente al Día del Bancario.

De acuerdo con lo anunciado por el gremio, la suma quedó establecida en $2.325.227,20 y tendrá actualizaciones mensuales hasta el momento de su pago, previsto para noviembre de 2027.

Desde la organización sindical destacaron que el esquema acordado apunta a sostener los ingresos de los trabajadores frente a la evolución de los precios.

"Desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores y trabajadoras bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios", expresó la entidad en el comunicado difundido por su Secretariado General Nacional, encabezado por Sergio Palazzo.