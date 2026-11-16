Las agresiones con piedras sobre la Circunvalación Oeste obligaron a modificar provisoriamente los trayectos de varias líneas. Leandro Solito, de ATAP, reveló que cinco unidades sufrieron roturas de vidrios en apenas seis horas y advirtió que los desvíos generan demoras de hasta 45 minutos.

La reiteración de ataques contra colectivos interurbanos sobre la Circunvalación Oeste de Santa Fe obligó a varias empresas de transporte de pasajeros a modificar sus recorridos habituales de ingreso y egreso de la ciudad. La medida, de carácter preventivo y provisoria, busca resguardar la integridad física de choferes y usuarios ante una seguidilla de pedradas que provocaron importantes daños en las unidades.

Entre las empresas afectadas se encuentran las que prestan servicios en el corredor de la Ruta 70, como El Cóndor, San Cristóbal y NECE, además de El Norte, que conecta las ciudades de Esperanza y Santa Fe.

Cinco colectivos fueron atacados en seis horas

Leandro Solito, referente de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), explicó que la decisión se tomó después de una jornada particularmente crítica. El viernes 6 de noviembre, cinco colectivos sufrieron roturas de vidrios en un lapso de apenas seis horas.

"La situación se había puesto tan complicada que el viernes en que estas empresas decidieron tomar esta decisión fue porque cinco unidades, en el lapso que va desde las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, sufrieron roturas de vidrios", detalló en LT10.

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El representante de ATAP señaló que los ataques ya se repetían desde hacía aproximadamente dos semanas, con un promedio de dos unidades dañadas por día, además de vehículos de turismo que trasladaban delegaciones escolares y deportivas.

Un colectivo de la empresa Zenit fue atacado con una piedra en el puente Carretero. gentileza

La magnitud de los daños también generó complicaciones para mantener los servicios. Según Solito, tres colectivos tuvieron dificultades para continuar circulando debido a que no había disponibilidad inmediata de los vidrios necesarios para reemplazar los que habían sido destruidos.

Aunque no se registraron lesiones de gravedad entre los pasajeros, el dirigente advirtió sobre el peligro al que quedan expuestos quienes viajan en las unidades. Incluso contó que, dos semanas atrás, el colectivo en el que se trasladaba hacia Esperanza también sufrió una pedrada.

Cuáles son los nuevos recorridos de los colectivos interurbanos

Como consecuencia de los ataques, las empresas resolvieron abandonar provisoriamente la circulación por la Circunvalación Oeste y utilizar calles del ejido urbano para ingresar y salir de Santa Fe.

El nuevo trayecto de egreso comprende las calles Belgrano, Junín, Rivadavia, bulevar Pellegrini, avenida López y Planes, Peñaloza, Gorriti y Blas Parera, hasta tomar la Ruta Nacional 11. Para el ingreso a la ciudad se realiza el recorrido en sentido inverso.

Solito explicó que la modificación representa una complicación tanto para las empresas como para el tránsito urbano, debido al tamaño de las unidades y al incremento de la circulación vehicular.

"Este cambio de recorrido implica una demora en el trayecto de 45 minutos más que si se viene por Circunvalación, más lo que implica que vehículos de semejante porte estén en el radio urbano", advirtió.

A las demoras se suman las dificultades para circular por calles más estrechas, el roce de las ramas de los árboles contra las carrocerías y los inconvenientes propios del tránsito cotidiano de la ciudad.

El referente de ATAP aclaró que la modificación no es definitiva y que las empresas esperan recuperar los trayectos habituales cuando existan condiciones de seguridad que permitan volver a utilizar la Circunvalación Oeste.

Reclaman mayor presencia policial y cámaras de seguridad

Frente a la continuidad de las agresiones, representantes de las empresas afectadas mantuvieron reuniones con funcionarios del Ministerio de Seguridad de Santa Fe para solicitar medidas que permitan prevenir nuevos episodios.

Según indicó Solito, entre las alternativas planteadas se encuentra la instalación de cámaras de videovigilancia en los sectores más conflictivos y el refuerzo de los patrullajes policiales.

"Están hablando de la posibilidad de poner cámaras, sobre todo en la zona específica de la Circunvalación donde más se produjeron los ataques, que es a la altura del barrio Cabal. Y también de mejorar la presencia de móviles policiales", explicó.

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El dirigente señaló que desde la cartera provincial se comprometieron a realizar esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad en el corredor, aunque las empresas aguardan que esas medidas se concreten para restablecer la circulación habitual.

El mal estado de la Ruta 11 también complica los desvíos

A los inconvenientes generados por los ataques se suma el deterioro de las rutas alternativas. Solito cuestionó particularmente las condiciones de la Ruta Nacional 11, en el tramo comprendido entre la intersección con la Ruta Provincial 70 y la avenida Teniente Loza.

"La Ruta 11 desde la 70 hasta más o menos la avenida Teniente Loza es intransitable por los pozos que hay", afirmó.

En ese sentido, explicó que la utilización de la Circunvalación Oeste no solamente permitía realizar un recorrido más rápido, sino que también contribuía a preservar las unidades y evitar daños mecánicos.

Mientras las empresas mantienen los desvíos preventivos, la preocupación del sector se concentra en la necesidad de recuperar condiciones de seguridad para choferes y pasajeros. Por el momento, los usuarios deberán contemplar mayores tiempos de viaje para ingresar y salir de la ciudad de Santa Fe, a la espera de que se implementen medidas que permitan normalizar el servicio.