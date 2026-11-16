El delantero paraguayo convirtió 14 goles durante 2026 y despertó el interés del club de Junín. Sarmiento y su representante aportarán el dinero para quedarse con su pase.

Unión está cerca de concretar una operación que le permitirá sumar una cifra importante a sus arcas. Después de una temporada destacada en Sarmiento de Junín, Junior Marabel tiene encaminada su continuidad en el equipo bonaerense, que junto con el representante del atacante paraguayo aportará 1,5 millones de dólares limpios para adquirir su ficha, según informó LT10.

Los goles de Marabel impulsaron la negociación

El delantero tuvo un 2026 positivo y se transformó en una pieza importante dentro del equipo conducido por Facundo Sava. A lo largo del año convirtió 14 tantos, ocho de ellos durante el Torneo Clausura, una producción que le permitió consolidarse como una de las principales alternativas ofensivas de Sarmiento.

Su rendimiento despertó el interés de la institución de Junín por asegurarse su continuidad y abrió la puerta a una transferencia definitiva. De acuerdo con la información de LT10, el monto de la operación será cubierto de manera conjunta por Sarmiento y la representación del futbolista.

Una venta que representa un ingreso importante para Unión

En Santa Fe, resolver la situación contractual de Marabel era uno de los temas pendientes. El préstamo del paraguayo finalizará en diciembre y, en principio, el atacante deberá regresar formalmente a Unión antes de que se termine de definir su futuro.

Sin embargo, el escenario apunta a que no volverá a vestir la camiseta rojiblanca y que su próximo paso será continuar en el conjunto de Junín. Para el Tatengue, la operación significaría obtener 1,5 millones de dólares limpios por un futbolista que encontró continuidad y protagonismo lejos de Santa Fe.

De esta manera, Unión se encamina a cerrar una transferencia que le permitirá incorporar recursos económicos de cara al próximo mercado de pases, mientras Sarmiento y el entorno del jugador avanzan para garantizar su permanencia.