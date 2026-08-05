Facundo Moyano quedó en libertad tras ser indagado: "Está todo aclarado"

Al finalizar la audiencia, la Justicia dispuso su liberación, aunque continuará vinculado al expediente y deberá cumplir una serie de restricciones

Facundo Moyano recuperó la libertad este martes tras prestar declaración indagatoria en la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad . El sindicalista, imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra su novia Candela Arizaga, habló con la prensa y afirmó: "Está todo aclarado".

Moyano compareció ante el fiscal luego del allanamiento realizado durante la jornada en su domicilio del barrio porteño de Belgrano, procedimiento ordenado tras la denuncia presentada por su pareja.

Una vez finalizada la audiencia, la Justicia dispuso su liberación, aunque continuará vinculado al expediente y deberá cumplir una serie de restricciones, confirmó su abogado defensor, Miguel Molina.

Facundo Moyano quedó detenido al principio

La investigación se inició a partir de una denuncia por un presunto episodio de violencia. En ese contexto, personal policial realizó un operativo en la vivienda del hijo del líder camionero Hugo Moyano y lo trasladó a la fiscalía para tomarle declaración, a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone.

Durante la jornada también se llevaron adelante distintas medidas de prueba para reconstruir lo sucedido y avanzar con la causa, como el allanamiento donde la Policía de la Ciudad secuestró dos celulares, aunque no se encontró droga en la vivienda de avenida Del Libertador al 5400.

El expediente sigue en trámite y Moyano permanece imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad agravadas por el contexto de violencia de género, mientras la fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar las circunstancias del hecho denunciado.

En ese sentido, las medidas que adoptó la Justicia contra el líder sindical fueron una restricción en un radio de 300 metros y prohibición de cualquier tipo de contacto.

El posteo de la hermana de Candela Arizaga

Victoria Arizaga, hermana de la influencer Candela Arizaga, quien negó haber sufrido violencia por parte del exdiputado Facundo Moyano, publicó una historia en su cuenta personal de Instagram y luego la borró.