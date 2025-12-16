Uno Santa Fe | Información General | Nora Dalmasso

Caso Nora Dalmasso: el fiscal cerró la investigación y pidió la elevación a juicio

Por el momento no trascendió la identidad del imputado, pero se estima que se dará a conocer este martes en una conferencia de prensa

16 de diciembre 2025 · 08:26hs
El fiscal Pablo Jávega dio por finalizada la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en noviembre de 2006, y pidió la elevación a juicio oral contra el imputado, cuya identidad no trascendió.

En medio de un clima de incertidumbre, la Unidad Fiscal comunicó que, habiéndose receptado declaración al imputado en el proceso, recibir la totalidad de la prueba que se ordenara y que fuera requerida por las partes del proceso, “se entiende que concluyó la citada investigación y en consecuencia se formuló el mérito acusatorio respectivo”.

No se sabe quién es el imputado

Un punto que llama la atención es que no se dio a conocer quién es el imputado en la causa. El único señalado hasta el momento era Roberto Bárzola, un parquetista que trabajaba en la casa de la víctima y cuyo ADN fue hallado en la escena del crimen.

En este marco, el fiscal indicó que dicha pieza jurídica fue notificada a la defensa técnica del imputado en la causa e impuesta a la familia constituida como querellante particular.

“La Unidad Fiscal agradece el compromiso y aporte efectuado por el Centro de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba, bajo la dirección de la Doctora Nidia Modesti, al National Center for Forensic Science, Universidad de Florida, EEUU a cargo del Doctor Jack Ballantyne y a los integrantes de la Sección de la Investigación 2 de la Dirección de Investigación Operativa de Policía Judicial de Córdoba”, destaca el parte.

Se espera que este martes a las 10.30 la fiscalía realice una conferencia de prensa en la sede de Tribunales de Río Cuarto para dar a conocer más detalles del nuevo avance.

