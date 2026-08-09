Comienza el juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por homicidio

El debate oral y público comenzará este lunes y tendrá 11 audiencias previstas entre agosto y septiembre. El músico está acusado de homicidio calificado por el uso de arma de fuego por el crimen ocurrido en Villa Lugano en julio de 2018. El tribunal rechazó un planteo de la defensa para suspender el proceso.

Juicio a Pity Álvarez: comienza el debate oral por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en 2018.

Este lunes comenzará el juicio oral y público contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, del barrio porteño de Villa Lugano.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 , que ratificó el inicio del debate luego de rechazar un planteo presentado por la defensa del músico para suspender las audiencias previstas durante agosto y septiembre.

Álvarez, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, está acusado de homicidio calificado por el uso de arma de fuego. La investigación sostiene que, tras una discusión con Díaz, el músico le disparó y posteriormente escapó del lugar.

El tribunal ratificó el inicio del debate

La defensa había solicitado suspender el juicio al considerar que existían recursos pendientes de resolución que impedían avanzar con el proceso, en los términos establecidos por el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación.

Sin embargo, el planteo fue rechazado por el tribunal, que respaldó la continuidad del debate.

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El fiscal Sandro Abraldes, titular de la Fiscalía General N° 27, se había opuesto a la suspensión y sostuvo que el juicio oral constituye precisamente la instancia adecuada para resolver las cuestiones pendientes y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de todas las partes.

“La realización del debate es el ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías del imputado”, sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal.

En esa línea, remarcó que el juicio permitirá resolver las controversias existentes y que durante el proceso las partes podrán presentar sus pruebas y ejercer sus facultades ante el tribunal.

La aptitud de “Pity” Álvarez para afrontar el juicio

Uno de los puntos centrales planteados por la defensa estuvo relacionado con la posibilidad de que Álvarez pueda afrontar el proceso judicial.

El tribunal ratificó su aptitud psiquiátrica para estar en juicio, a partir de las conclusiones elaboradas por el Cuerpo Médico Forense.

El juez Gustavo Goerner, cuyo voto fue acompañado por los magistrados Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, sostuvo que la capacidad del acusado para participar del proceso había sido evaluada mediante distintas pericias.

“Vale reiterar que la capacidad de Álvarez Congiú para estar en juicio ha sido constatada por el Cuerpo Médico Forense”, señaló el magistrado en la resolución.

De acuerdo con el análisis citado por el tribunal, el músico cuenta con una reserva cognitiva suficiente para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal.

El fiscal también cuestionó los argumentos vinculados con una eventual dificultad para participar del debate y mencionó las recientes apariciones públicas del cantante, entre ellas recitales, entrevistas y publicaciones en redes sociales.

El crimen de Cristian Díaz

El hecho investigado ocurrió el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.

De acuerdo con la acusación, Álvarez y Cristian Díaz mantuvieron una discusión que derivó en una pelea.

Durante el enfrentamiento, el músico habría extraído un arma de fuego calibre 6,35 milímetros que llevaba entre sus pertenencias y efectuado disparos contra Díaz.

La víctima recibió heridas que resultaron fatales. Tras el ataque, Álvarez se retiró del lugar y permaneció prófugo durante algunos días, hasta que posteriormente se presentó ante la Justicia.

La acusación fiscal sostiene que se trató de un homicidio agravado por el uso de un arma de fuego.

Once audiencias previstas

El juicio contará con 11 audiencias previstas entre agosto y septiembre, durante las cuales se expondrán las pruebas incorporadas a la investigación, se escucharán testimonios y se desarrollarán los distintos planteos de las partes.

El tribunal deberá determinar durante el debate la responsabilidad penal de Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz.

Con el rechazo del pedido de suspensión, el proceso quedó formalmente encaminado para comenzar este lunes y avanzar hacia una resolución sobre uno de los casos más resonantes protagonizados por el músico en los últimos años.