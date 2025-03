Crisis de los argentinos con la almohada: ¿es adecuada la calidad del sueño y la satisfacción sexual?

¿Están los problemas económicos y familiares robando el sueño y la felicidad a los argentinos?

El sueño pendiente: un problema en ascenso. El estudio de la Universidad de Buenos Aires (UBA) trasluce cifras que no dejan lugar a dudas: 60,46 por ciento de los argentinos manifiesta tener dificultades para dormir bien por la noche. Estos inconvenientes pueden presentarse de forma frecuente u ocasional, pero la consecuencia es la misma: un sueño que no logra ser reparador. En contraposición, solo una minoría, 20,32 por ciento, asegura no experimentar problemas para conciliar el sueño o mantenerlo durante la noche, publicó Clarín.