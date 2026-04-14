La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) continuará este martes 14 de abril de 2026 con los pagos correspondientes al cuarto mes del año: jubilados, pensionados y beneficiarios de diferentes asignaciones serán los primeros en cobrar con bono y aumentos.
Cuándo cobro Ansés: calendario oficial de todos los pagos del martes 14 de abril de 2026
La Ansés informó cómo serán los pagos correspondientes a la jornada de este martes.
Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, las actualizaciones impactan en los haberes previsionales y en prestaciones clave como la AUH, la AUE y las asignaciones familiares, en el marco del esquema de movilidad mensual vigente.
Aumento: cuánto se cobra en abril
Con el nuevo ajuste, la jubilación mínima pasa a $380.319,31. A su vez, quienes perciben ese haber recibirán el bono de $70.000, por lo que el ingreso total alcanzará los $450.319,31.
También se actualizaron otras prestaciones:
- La PUAM asciende a $304.255,44
- Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez llegan a $266.223,52
- La AUH se incrementa a $136.664
- La AUH por hijo con discapacidad alcanza los $445.002
- La Asignación por Embarazo (AUE) se equipara al valor general de la AUH
Este incremento se aplica bajo el mecanismo de actualización mensual, que ajusta los montos en función de variables económicas.
Tarjeta Alimentar: sin cambios
En paralelo, la Tarjeta Alimentar mantiene sus valores sin modificaciones durante abril:
- $52.250 para familias con un hijo
- $81.936 para dos hijos
- $108.062 para tres o más hijos
De esta manera, el mes combina subas en las prestaciones principales con refuerzos que permanecen sin actualización.
Calendario de pagos de ANSES
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI 2: martes 14 de abril
Cómo siguen los pagos
- DNI 3: 15 de abril
- DNI 4: 16 de abril
- DNI 5: 17 de abril
- DNI 6: 20 de abril
- DNI 7: 21 de abril
- DNI 8: 22 de abril
- DNI 9: 23 de abril
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI 4 y 5: martes 14 de abril
Cómo siguen los pagos
- DNI 6 y 7: 15 de abril
- DNI 8 y 9: 16 de abril
AUH y Asignación Familiar por Hijo
DNI 2: martes 14 de abril
Cómo siguen los pagos
- DNI 3: 15 de abril
- DNI 4: 16 de abril
- DNI 5: 17 de abril
- DNI 6: 20 de abril
- DNI 7: 21 de abril
- DNI 8: 22 de abril
- DNI 9: 23 de abril
Asignación por Embarazo (AUE)
DNI 2: martes 14 de abril
Cómo siguen los pagos
- DNI 3: 15 de abril
- DNI 4: 16 de abril
- DNI 5: 17 de abril
- DNI 6: 20 de abril
- DNI 7: 21 de abril
- DNI 8: 22 de abril
- DNI 9: 23 de abril
Prenatal y Maternidad
DNI 0 y 1: lunes 13 de abril
Cómo siguen los pagos
- DNI 2 y 3: 14 de abril
- DNI 4 y 5: 15 de abril
- DNI 6 y 7: 16 de abril
- DNI 8 y 9: 17 de abril
Cómo siguen los pagos de ANSES
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI 0 y 1: 24 de abril
- DNI 2 y 3: 27 de abril
- DNI 4 y 5: 28 de abril
- DNI 6 y 7: 29 de abril
- DNI 8 y 9: 30 de abril
Prestación por Desempleo (Plan 1)
- DNI 0 y 1: 24 de abril
- DNI 2 y 3: 27 de abril
- DNI 4 y 5: 28 de abril
- DNI 6 y 7: 29 de abril
- DNI 8 y 9: 30 de abril
Asignaciones de Pago Único
(Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo
Asignaciones Familiares de PNC
Todas las terminaciones de DNI: del 10 de abril al 12 de mayo
Con este esquema, ANSES despliega un calendario escalonado que se extenderá durante todo el mes, en un contexto donde cada actualización de ingresos resulta clave para millones de beneficiarios en todo el país.
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