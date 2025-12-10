Despedidas, colaciones y fiestas: la gastronomía santafesina ve en diciembre la oportunidad de reactivarse

El sector confirma que el público mantiene las salidas, aunque ajusta al máximo el consumo. La caída del turismo, el freno entre semana y el encarecimiento de costos marcan el año

En el mes de los balances y con la mirada puesta en las fiestas de fin de año, el presidente de la Cámara de Empresarios Gastronómicos de Santa Fe, Joaquín Echagüe , analizó el desempeño del sector durante 2025 y describió un panorama complejo, marcado por un consumo más cuidadoso y una recuperación que todavía no llega a consolidarse.

“ Este año, igual que el anterior, la actividad viene frenada. Se está vendiendo menos ”, resumió Echagüe en diálogo con UNO 106.3. Si bien los fines de semana los locales suelen verse llenos, el movimiento entre lunes y jueves se desplomó. “ La gente está mucho más ajustada y se nota en el consumo ”, explicó.

Menos salidas y tickets más bajos

El dirigente destacó que el comportamiento del público cambió: no solo salen menos personas, sino que quienes lo hacen ajustan el gasto. “La gente prefiere seguir saliendo, pero consume menos y elige opciones más económicas”, señaló. Los tickets promedio bajaron y los comensales priorizan porciones o bebidas más accesibles.

A esto se suma la caída del turismo, especialmente el de cercanía, que históricamente empujaba al sector. “En todo el país se nota el golpe al turismo, y Santa Fe depende mucho de ese movimiento”, subrayó Echagüe.

Diciembre, un alivio parcial

Como cada año, diciembre genera expectativas por las despedidas laborales, las colaciones y los encuentros sociales. Algunos locales ya notan un repunte, aunque lejos de los niveles de otros años.

“La temporada empieza a moverse desde noviembre y diciembre se siente un poco mejor, pero en líneas generales todavía cuesta mucho”, dijo.

Respecto a la actividad de eventos y catering, confirmó que las fiestas continúan realizándose, pero con menor cantidad de invitados. “Los eventos siguen, pero más chicos. En vez de diez familiares, van cinco o seis. La fiesta no se suspende, pero se ajusta”.

¿Se sale a cenar en Navidad o Año Nuevo?

Consultado sobre la demanda gastronómica para las noches del 24 y 31, Echagüe explicó que la tradición santafesina continúa siendo la reunión familiar en el hogar. “De 10 locales, abre uno”, afirmó. Los altos costos operativos y la baja demanda conspiraron históricamente contra la oferta de cenas navideñas en restaurantes.

Reforma laboral: expectativa y necesidad de actualización

Echagüe también analizó el debate abierto por el Gobierno nacional sobre una reforma laboral. Desde la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA), que representa al sector, siguen de cerca la iniciativa.

“Genera mucha expectativa. La normativa actual tiene más de 30 años y no está aggiornada a las nuevas formas de trabajo”, explicó. En la gastronomía, la rotación permanente, las altas y bajas por temporada, y los horarios rotativos ya funcionan de hecho con esquemas más flexibles, pero sin un respaldo claro en la legislación.

“La normativa tiene que acompañar la realidad, porque si no se generan conflictos y costos laborales excesivos”, sostuvo.

Al hacer un balance del año, Echagüe fue contundente: 2025 fue “un año difícil”, con muchos rubros del comercio y los servicios todavía rezagados y una economía que recién empieza a estabilizarse.

La esperanza del sector es que, con algo de estabilidad macroeconómica, 2026 encuentre a la gastronomía en mejores condiciones: “Hay expectativa de que el próximo año empiece a mejorar lentamente”.

