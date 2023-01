Declaró la joven que le practicó RCP a Fernando Baez Sosa: "Quedate conmigo, por favor"

"Escuché muchos gritos de 'dale, dale', que eran acompañados de golpes", señaló la joven según reportó la agencia de noticias Télam.

Tras finalizar su testimonio, la joven se abrazó a los padres del joven asesinado, quienes le dijeron que van a estar agradecidos "toda la vida" con ella.

Al salir de la sala de audiencias, Pérez Antonelli dialogó con la prensa y contó que intercambió miradas con los acusados y que uno de ellos le hizo "un gestito".

"Fue uno de los Pertossi. Me hizo un gestito con la boca. Ahí lo miré y le dije que era un hijo de puta", relató Virginia.

La joven criticó a las preguntas del abogado defensor, Hugo Tomei: "Todo el tiempo agarraba el discurso que yo había dado el día después de esto. Incluso me preguntaron cómo se hace el RCP paso por paso. Me pareció muy soberbio, me hablaba con una actitud que sugería que hice las cosas mal. Y yo no hice las cosas mal".

"Me lo voy a llevar de trofeo"

Otra testigo declaró en la audiencia que escuchó como a de los rugbiers que atacó a Fernando Báez Sosa decirle a otro "quedate tranquilo que me lo voy a llevar de trofeo".

Se trata de Tatiana Caro, quien ese 18 de enero de 2020 se encontraba en el bar "Beerland", ubicado junto a "Le Brique", y vio que Fernando "estaba parado y le pegaron de atrás".

La testigo relató que tras recibir "un golpe en la cabeza" Fernando "cae al piso" y cuando intentó levantarse no pudo hacerlo porque "nunca pararon de pegarle".

Sobre los agresores, puntualizó que un "chico rubio" que vestía "camisa oscura" siguió "pegándole patadas en el cuerpo".

"Le estaban pegando como a una bolsa de papas", dijo Caro, quien identificó como uno de los agresores a uno de los Pertossi, sin preciar el nombre.

"A los amigos (de Fernando) les decían que no se metan, que la bronca era con él, con Fernando, por eso también le pegaban a los amigos".