Dengue: el mal uso de las fumigaciones promueve el desarrollo de resistencia en mosquitos

Una investigación del Malbrán y la Red de Vigilancia a la Resistencia a Plaguicidas determinó que no sirve usar insecticidas para prevenir brotes de dengue

La propagación del Aedes aegypti , mosquito transmisor del dengue , tiene en vilo a todo el país durante este 2024. La falta de acciones concretas y campañas a nivel nacional para intentar frenar el desarrollo de ejemplares de este tipo hizo que varias localidades en distintas provincias comiencen a fumigar más asiduamente para intentar controlar estas poblaciones . Sin embargo, esta opción no sólo mata a otros insectos que son depredadores de mosquitos sino que, además, promueve que distintos tipos de Aedes aegypti empiecen a mostrar resistencia a los insecticidas .

Este dato surgió de un estudio del Conicet el año pasado y, ahora, otra investigación llevada adelante por el Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-Epidemias (Cendie), dependiente del Instituto Malbrán , en conjunto con la Red Argentina de Vigilancia de la Resistencia a los Plaguicidas (Rarep) no sólo confirma los resultados del trabajo del Conicet sino que, también, analiza el estado y distribución geográfica de ejemplares que muestren estas resistencias .

El estudio arrancó en 2019 y, desde entonces, el Cendie advierte a los municipios que el mal uso de los insecticidas deriva en una mayor resistencia por parte de los mosquitos transmisores del dengue. Es por esto que, además, sugieren que se piensen estrategias comunitarias para los ciclos de cría de los insectos, ya que son los que permanecen durante más tiempo.

Brote

"Los insecticidas no deberían ser utilizados a gran escala porque los mosquitos también están expuestos a otros insecticidas, como por ejemplo a los del agro, y con el estudio empezamos a detectar que hay grados de resistencia debido a varios factores. Por eso se solicita que solamente se apliquen en los momentos de brote, y no como manera preventiva apenas aparecen los primeros mosquitos, porque el insecticida no es agua", explicó la directora del Cendie, Mariana Manteca Acosta, a Noticias Argentinas.

La especialista aseguró que no están en contra de los insecticidas pero sí remarcó que "hay que empezar a buscar estrategias en conjunto para que no sea sólo el único método" porque, de ese modo, no se podrá utilizar más debido a que perderá su efecto: "La fumigación es la opción más visible y más inmediata, pero es fugaz, y los huevos siguen en los lugares donde los depositó el mosquito, donde en una semana aparecerán las larvas".

Dengue Fumigación.jpg Frente a la proliferación de mosquitos provocada por las últimas lluvias, el municipio intensificó las tareas de fumigación en espacios públicos.

"Hay diferentes abordajes a tener en cuenta, no es sólo tirar insecticidas. Hay que ver la parte socioambiental y también pensar en los territorios. Además, si uno lee los protocolos, no se recomiendan los insecticidas para prevenir porque matan al mosquito adulto y lo que nosotros recomendamos es atacar los estados inmaduros, que son las larvas, para evitar potenciales sitios de cría", detalló.

El mosquito

Esos posibles lugares de cría, según Manteca Acosta, pueden ser varios ya que sólo hace falta un objeto que acumule agua en cualquier hogar: "Los lugares potenciales son miles y más en las ciudades de Argentina, en las que el mosquito se fue adaptando a todo, es bien urbano y no está en zonas silvestres".

Los mosquitos, en todas sus variantes, son más abundantes desde mediados de primavera hasta mediados de otoño en Rosario, aunque están presentes todo el año. Las poblaciones aumentan en verano y se dan “explosiones demográficas” cuando se combinan “períodos muy lluviosos con altas temperaturas” tal como sucedió durante estos meses, según explicó a La Capital el investigador y secretario General de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Guillermo Montero.

La gran mayoría de especies de mosquitos no son vectores de enfermedades que afecten a personas aunque sí son molestos. El hábito hematófago de las hembras (se alimentan de sangre no para comer sino para usarla en el desarrollo de sus huevos) hace que las picaduras sean fundamentales para asegurar la descendencia.