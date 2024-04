Dengue y el frío: virólogo santafesino indicó que por debajo de los 14° C el mosquito no se reproduce

dengue mosquito invierno.jpg

En diálogo con LT10, el profesional destacó: "Cuando la temperatura mínima cae por debajo de los 14 grados, manteniéndose por debajo de ese nivel durante un par de semanas, el mosquito deja de reproducirse. Cuando se enfría el clima se enfría el problema".

"La reproducción está íntimamente relacionada con la transmisión viral porque la hembra, que es la que se alimenta de sangre, para poder reproducirse se tiene que alimentar y en ese acto es donde se produce esa transmisión. Cuando se detiene la reproducción se detiene la transmisión", afirmó.

juan claus virologo dengue.jpg El docente e investigador de la Facultad de Química y Ciencias Biológicas de la UNL, Juan Claus.

Fumigación, ¿sí o no?

Consultado por los cuidados individuales y sociales para con la propagación del virus, Claus indicó: "Con el mosquito adulto lo que uno puede hacer de forma individual es evitar que nos pique. Para eso el uso de protección personal con repelentes, protección mecánica en los hogares como las telas mosquiteras y en el caso de brotes de dengue funciona la fumigación".

Ante el interrogante por si conviene o no la fumigación, el experto remarcó que "se debe fumigar en determinadas circunstancias, no fumigar de manera generalizada. La fumigación en parques, plazas o vía pública no trae ningún beneficio mensurable en el control de dengue porque el mosquito que debe ser objeto de la acción de control no se encuentra en esos espacios sino que puede estar dentro de las casas o en el perímetro del domicilio. La fumigación tiene que restringirse al bloqueo, cuando se detecta un caso de dengue hay que eliminar a las larvas mediante el descacharrado y eliminar al mosquito adulto mediante la fumigación".

Dengue como endemia

Desde el cuerpo de profesionales que llevan adelante estas investigaciones se desconoce puntualmente la variación en genes del mosquito, aunque hicieron hincapié en la evolución del clima como factor determinante: "Nosotros veíamos una interrupción de la reproducción en 2013 de prácticamente tres meses durante el invierno que durante el año pasado se limitó a menos de un mes. Tuvimos un descenso de la temperatura mínimo y fue cortado por olas de calor".

"Había un patrón histórico de un brote cada tres o cuatro temporadas estivales, lo cual cambió en los años 2019 y 2020 cuando tuvimos dos brotes seguidos. En 2023 y 2024 ese patrón se repitió. Por otro lado, este acortamiento del período no reproductivo nos acerca a una condición que nos podría llevar a una nueva situación epidemiológica que es la de la endemia. Esto quiere decir que habrá un mosquito que se reproduce todo el año y los serotipos de virus dengue transmitiéndose durante todo el año. El período donde se tiene que volcar el trabajo importante es en el período que no hay reproducción", continuó Claus.

Segunda infección, el problema sanitario en el próximo brote

Ante la gran cantidad de infectados de dengue registrados en el brote actual en Santa Fe y toda la región se prende la alarma de qué pasará en una futura ola de casos y la cantidad de gente que ya fue infectada por primera vez, recordando los peligros ante una segunda infección.

Sobre esto, el referente del área sostuvo que "en un próximo brote vamos a estar en una situación epidemiológica más complicada porque vamos a tener un gran porcentaje de la población que ya ha sido infectada de manera primaria. Un individuo que se infecta con uno de los cuatro serotipos queda protegido de por vida contra ese serotipo, pero queda en una situación de vulnerabilidad con un serotipo diferente. Ante esto, vamos a tener un mayor porcentaje de la población en riesgo de dengue grave".

De ahí la importancia de la vacuna para los que ya se infectaron de dengue. Sobre el inmunizante, Claus destacó que "es una vacuna que ha sido evaluada en un grupo etáreo que se extiende en edades de 4 a 16 años demostrando ser segura y eficaz previniendo las complicaciones que conducen a un dengue grave en individuos previamente infectados".

Sobre el método de introducir mosquitos infectados con una bacteria para contrarrestar el dengue que ya fue probado en Brasil, el investigador afirmó: "Es uno de los nuevos métodos de control propuestos, el mosquito es susceptible a la infección con una bacteria que establece una infección persistente en el mosquito y que genera una condición poco favorable a la reproducción y a la transmisión viral. Ese mosquito no va a ser capaz de transmitir la infección viral. Es una metodología nueva que funciona en laboratorios muy bien, se han hecho experiencias piloto en Brasil pero no está claro el resultado. El costo de implementar esto con una biofábrica de mosquitos es compleja".

En relación a la responsabilidad de los gobiernos ante la contención o falta de ella en la propagación del mosquito, el docente de la UNL postuló como "enorme" a esta responsabilidad. Y agregó: "Uno de los grandes problemas que tenemos con el control de este tipo de enfermedades es que desde la década de los 90 así como se descentralizaron en provincias, municipios y comunas otras actividades también el control de vectores se descentralizó. Esa descentralización no vino acompañada de esa transferencia de los recursos materiales, insumos y de personal que se requieren, por lo que los gobiernos están desprovistos de recursos ante estas situaciones, cuando lo que se requeriría es una fuerte acción de coordinación estatal".