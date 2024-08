Denuncia contra Alberto Fernández: Nación no podrá aportar las filmaciones de Olivos por cuestiones técnicas

En el marco de la investigación que intenta dilucidar si el ex presidente Alberto Fernández ejerció violencia de género contra su ex pareja, Fabiola Yáñez, la Justicia solicitó grabaciones de la Quinta de Olivos. Sin embargo, por problemas técnicos, no existirían registros fílmicos de las actividades en ese lugar entre el 2021 y el 2023.