Presentaron la "Lista 10" para las elecciones de la CTA de los Trabajadores en Santa Fe

La nómina de candidatos y candidatas de la Lista 10 para los cargos que se renovarán en las próximas elecciones de la CTA de los Trabajadores (CTA-T) en Santa Fe fue presentada en el marco de diferentes plenarios realizados en cada regional de la provincia.

El próximo 3 de noviembre de 2026 se realizarán los comicios de la Central de Trabajadores y Trabajadoras CTA-T , en los que se renovarán las autoridades para el período 2026-2030 . En las elecciones se definirán las autoridades de la Comisión Ejecutiva Nacional y las correspondientes a todas las provincias del país.

En Santa Fe se renovarán las autoridades a nivel provincial y de las 14 regionales que integran la central.

Presentaron la "Lista 10" para renovar autoridades en Santa Fe el 3 de noviembre de 2026. gentileza

Quiénes integran la Lista 10 en Santa Fe

La Lista 10 es la propuesta electoral que en Santa Fe lleva como principal candidato a la Secretaría General al actual titular de AMSAFE, José Francisco Testoni.

A nivel nacional, la lista propone a Roberto Baradel, de CTERA, como secretario general, mientras que Daniel “Tano” Catalano, de ATE Capital Federal, y Edgardo Llano, de APA Aeronáuticos, son propuestos como secretarios adjuntos.

Comisión Ejecutiva Provincial

Las secretarías de la Comisión Ejecutiva Provincial de la Lista 10 están conformadas de la siguiente manera:

Secretaría General: José Francisco Testoni (AMSAFE).

José Francisco Testoni (AMSAFE). Secretaría Adjunta: Edgardo Carmona (SPR - Prensa Rosario).

Edgardo Carmona (SPR - Prensa Rosario). Secretaría Adjunta: Brunella Daccaro (Aeronáuticos).

Brunella Daccaro (Aeronáuticos). Secretaría Gremial: Pablo Jiménez (APSF - Prensa Santa Fe).

Pablo Jiménez (APSF - Prensa Santa Fe). Secretaría de Organización: Alberto Sosa (UTRAM - Municipales Santa Fe).

Alberto Sosa (UTRAM - Municipales Santa Fe). Secretaría de Finanzas: Javier Galluccio (AMSAFE).

Javier Galluccio (AMSAFE). Secretaría de Comunicación: Romina Mansilla (APSF - Prensa Santa Fe).

Romina Mansilla (APSF - Prensa Santa Fe). Secretaría de Actas: Virginia Scotta (COAD - Docentes UNR).

Virginia Scotta (COAD - Docentes UNR). Secretaría Administrativa: Rocío Fernández (UTRAM - Municipales Santa Fe).

Rocío Fernández (UTRAM - Municipales Santa Fe). Secretaría de Seguridad Social: Alfredo Dipatto (Afiliado Directo).

Alfredo Dipatto (Afiliado Directo). Secretaría de Condiciones, Medio Ambiente y Trabajo: José Luis Robert (SUPASO).

José Luis Robert (SUPASO). Secretaría de Derechos Humanos: Graciela Paccot (Corriente Nacional Agustín Tosco).

Graciela Paccot (Corriente Nacional Agustín Tosco). Secretaría de Enlace Territorial: Sandra Azcona (AMSAFE).

Sandra Azcona (AMSAFE). Secretaría de Géneros e Igualdad: María José Marano (AMSAFE).

María José Marano (AMSAFE). Secretaría de la Juventud: Julia Araujo (La Brigadier).

Julia Araujo (La Brigadier). Secretaría de Formación, Investigación, Proyecto: Marcelo Actis (APUC - Personal Universidad Católica).

Marcelo Actis (APUC - Personal Universidad Católica). Secretaría de Pueblos Originarios: Jeremías Chauque (Coop. Desvío a la Raíz).

Jeremías Chauque (Coop. Desvío a la Raíz). Secretaría de Discapacidad: Darío Schumacher (AMSAFE).

Darío Schumacher (AMSAFE). Secretaría de Cultura: Cielo Parodi (AAASF - Actores Santa Fe).

Cielo Parodi (AAASF - Actores Santa Fe). Secretaría de Ambiente y Cambio Climático: Nicolás Martínez (SITRAREP - Repartidores Rosario).

Nicolás Martínez (SITRAREP - Repartidores Rosario). Secretaría de Economía Social: Cristian Horton (Coop. Cooperar 7 de Mayo).

Cristian Horton (Coop. Cooperar 7 de Mayo). Secretaría de Acción Social y Turismo: Marian Ghione (AMSAFE).

Los candidatos de las 14 regionales de CTA Santa Fe

La Lista 10 también presentó a sus candidatos y candidatas para las secretarías generales y adjuntas de las 14 regionales de la CTA en la provincia de Santa Fe.

- 9 de Julio Carlos Antonio Utrera (AMSAFE) y José Luis Ojeda (ATE)

- Castellanos Javier Albrecht (AMSAFE) Antonio Regue (ATE)

- General López Nanci Besmalinovich (AMSAFE) Mario Cabrera (ATE)

- General ObligadoPablo César Rolón (AMSAFE) Ester Alicia Morzán (ATE)

- Iriondo - Caseros - Belgrano Carina Abate Daga (AMSAFE) Daniela Charo (AMSAFE)

- La Capital - Garay Silvina Bataglini (AMSAFE) Rubén Sala (MTL)

- Las Colonias Ángel Ricardo Alzugaray (UP Esperanza SFS) Carina Patricia Canesini (AMSAFE)

- Rosario - San Lorenzo - Constitución Paulo Juncos (AMSAFE) Maximiliano Chiaccherini (ATE)

- San Cristóbal Marcelo Simbron (AMSAFE) Patricia Vallejos (AMSAFE)

- San Jerónimo Juan Manuel Regis (Afiliado Directo) Estela Toledo Koop (AMSAFE)

- San Javier Ángel Mario Quagliaro (AMSAFE) Luisa Ferreyra (ATE)

- San Justo Jorge Debona (Frente de Jubilados) María Laura Valdez (ATE)

- San Martín Daniel Vacchieri (AMSAFE)Valeria Giecco (ATE)

- Vera Gloria Alicia Giansily (AMSAFE) Octavio Moll (AMSAFE)

Organización y lucha: la gestión 2022-2026

Desde la Lista 10 destacaron el trabajo realizado durante los últimos cuatro años y señalaron que ampliaron el alcance de las distintas áreas que conforman la central.

En el Frente Barrial incorporaron nuevas organizaciones a la nómina de comedores y merenderos de barrios populares de la ciudad de Santa Fe y de otros departamentos de la provincia.

Según expresaron desde la lista, la asistencia alimentaria y el sostenimiento de espacios de contención comunitaria fueron considerados prioritarios frente a un escenario de crecimiento de la pobreza, retracción de ingresos y pérdida de fuentes de empleo.

A través de la Federación de Cooperativas Red Mayo, trabajaron en el fortalecimiento de las redes entre cooperativas de trabajo, sindicatos y otras instituciones, con el objetivo de sostener la producción, la comercialización y el trabajo.

También impulsaron procesos de cooperativización de experiencias laborales vinculadas con trabajadores de cadetería, servicios de energías renovables y actividades productivas generadas desde organizaciones del Frente Barrial.

Desde el Bloque Gremial, acompañaron las luchas de los sindicatos que integran la central frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional de Javier Milei y del gobierno provincial de Maximiliano Pullaro.

Entre las reivindicaciones mencionaron la situación de la docencia santafesina, los reclamos por salarios, los conflictos de trabajadores de prensa, los despidos y las suspensiones en distintas industrias de la provincia.

Además, señalaron que participaron junto con otras organizaciones sindicales y sociales, entre ellas la CGT y la UTEP, en movilizaciones contra la reforma laboral, en defensa de la educación pública, por la emergencia alimentaria y por la Ley Provincial de Cocinas Comunitarias, entre otros reclamos.

Nuevas herramientas de organización

Durante el período 2022-2026, la central también destacó la creación de nuevas áreas para incorporar y articular distintos sectores.

Entre ellas se encuentra el Frente Estudiantil, destinado a organizaciones de jóvenes estudiantes de distintos niveles, y el Frente de Jubilados y Pensionados, orientado a nuclear a uno de los sectores más afectados por las políticas de ajuste previsional.

También se puso en marcha la Mutual CTA, una herramienta destinada a transformar los aportes económicos de las organizaciones en bienes y servicios para los afiliados.

Desde la central señalaron que la mutual busca ofrecer una alternativa frente al endeudamiento, las entidades usureras y las redes de prestamistas ilegales, además de facilitar el acceso a electrodomésticos, servicios generales, turismo y otros beneficios.

Otro de los ejes destacados fue la creación del Área de Formación, cuyo objetivo es democratizar y unificar herramientas teóricas y prácticas para la acción sindical y ampliar las oportunidades laborales.

En ese marco se realizaron cuatro diplomaturas universitarias junto con la Universidad Metropolitana para el Trabajo:

Diplomatura Universitaria en Herramientas para la Acción Sindical .

. Diplomatura Universitaria en Gestión de Políticas Públicas de la Provincia de Santa Fe .

. Diplomatura Universitaria en Energías Renovables .

. Diplomatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico.

Desde la CTA plantearon que la formación sindical debe permitir "leer la realidad actual con pensamiento crítico" y tomar decisiones acordes con el modelo sindical en cada organización y territorio.

Los desafíos para el próximo período

De cara al futuro, la Lista 10 planteó como objetivo fortalecer las áreas existentes y profundizar el trabajo transversal con la Secretaría de la Juventud, para incorporar y formar nuevos cuadros sindicales.

También propuso profundizar el trabajo de la Secretaría de Género e Igualdad, con acciones vinculadas a la igualdad social, la prevención de la violencia de género, las políticas de cuidado y la reducción de las brechas salariales.

Elecciones de CTA en números

La elección de autoridades de la CTA de los Trabajadores en Santa Fe tendrá las siguientes cifras:

14 regionales participan de la CTA Santa Fe.

participan de la CTA Santa Fe. 1.036 candidatos y candidatas se presentan en la provincia.

se presentan en la provincia. 104 organizaciones participan de la CTA Santa Fe.

participan de la CTA Santa Fe. 94.008 afiliados y afiliadas están en condiciones de votar.

“Más CTA y unidad de los que luchan”

“Más CTA” es la consigna que sintetiza el proyecto político de la Lista 10 en Santa Fe.

La propuesta plantea profundizar la construcción de organización en distintos puntos de la provincia y fortalecer las redes entre trabajadores formales, monotributistas, integrantes de la economía popular e informales.

Desde la lista sostienen que el objetivo es transformar las demandas individuales en reclamos colectivos y organización sindical, ampliando la representación de la central hacia sectores que todavía no forman parte de ella.

"Todos los que trabajan para vivir tienen un lugar en CTA", señalaron desde la Lista 10, que propone continuar con la construcción de una organización sindical amplia y con presencia territorial.

La propuesta electoral cierra con la consigna: “Más CTA y unidad de los que luchan”, en defensa de una construcción que definen como justa, libre y soberana.