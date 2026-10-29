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Alivio en barrio Ciudadela: comenzaron a colocar reductores de velocidad en la "esquina de la muerte" y otros dos cruces críticos

El municipio inició los trabajos en tres cruces críticos de Santa Fe tras años de reclamos. Leo, uno de los impulsores del pedido, destacó la respuesta y confirmó que resta completar un tramo y colocar barandas.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

29 de octubre 2026 · 12:41hs
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Reductores de velocidad. El municipio de Santa Fe comenzó a instalar reductores en tres cruces críticos del barrio Ciudadela.

Reductores de velocidad. El municipio de Santa Fe comenzó a instalar reductores en tres cruces críticos del barrio Ciudadela.
Alivio en barrio Ciudadela: comenzaron a colocar reductores de velocidad en la esquina de la muerte y otros dos cruces críticos

Después de décadas de reclamos por los reiterados accidentes de tránsito, los vecinos de barrio Ciudadela, en la ciudad de Santa Fe, comenzaron a ver una respuesta concreta: el municipio inició la colocación de reductores de velocidad en tres sectores considerados críticos, entre ellos la intersección de Saavedra y Martín Zapata, conocida como la “esquina de la muerte”.

Leo, uno de los vecinos que impulsó las gestiones ante las autoridades municipales, valoró el avance de los trabajos y aseguró que la intervención representa un alivio para quienes viven en la zona. Las tareas se realizan por etapas y todavía resta completar uno de los tramos solicitados.

Se nos escuchó, gracias a Dios se nos escuchó. Fue el primer gobierno municipal que hizo eco de este reclamo”, expresó el vecino a UNO Santa Fe, quien destacó la rapidez con la que avanzó el pedido desde la presentación formal de la nota.

Avanzan los trabajos en tres cruces de Ciudadela

Los trabajos comenzaron el lunes en la intersección de Quintana y San Lorenzo, donde se ejecutó inicialmente un tramo sobre el lado de San Lorenzo. Posteriormente, las tareas continuaron en Martín Zapata y Saavedra, sobre el sector de Martín Zapata.

LEER MÁS: "La esquina de la muerte": tras décadas de reclamos, vecinos de Bº Ciudadela exigen lomas de burro para prevenir una tragedia

El vecino indicó que todavía queda pendiente la intervención en Agustín Delgado y Saavedra, uno de los cruces que motivaron el reclamo por la reiteración de siniestros viales.

“Acá en el barrio se hizo en tres sectores de las arterias más principales, donde pasan los autos, entran los autos que vienen del oeste, del norte, del este”, explicó.

Además, aclaró que la colocación de los reductores se concreta en etapas. “No es que se pone todo en un solo día. Irán por partes”, señaló.

La “esquina de la muerte”, un reclamo de décadas

La intersección de Saavedra y Martín Zapata es conocida en el barrio como la “esquina de la muerte”. Según relató Leo anteriormente a UNO Santa Fe, ese nombre surgió en 1996, después de un accidente grave ocurrido en el lugar.

La preocupación volvió a intensificarse tras un siniestro reciente en el que una joven sufrió una fractura expuesta y debió ser trasladada al hospital José María Cullen. Para los residentes, el episodio volvió a poner en evidencia los riesgos de la circulación vehicular en la zona.

LEER MÁS: Peligro vial en Bº Ciudadela: otro grave accidente en "la esquina de la muerte" reavivó el pedido de reductores de velocidad

Durante años, los vecinos realizaron petitorios, juntaron firmas y presentaron reclamos para conseguir reductores de velocidad u otras medidas preventivas. Ahora, con el inicio de los trabajos, Leo destacó el impacto que puede tener la obra para el barrio.

La verdad que es un alivio enorme para los vecinos de todo barrio Ciudadela que tengamos estos reductores de velocidad para disminuir los accidentes”, afirmó.

También colocarán barandas en las esquinas

Además de los reductores, el vecino adelantó que está prevista la colocación de barandas para delimitar y señalizar mejor las esquinas.

Después van a poner barandas para marcar bien las esquinas”, indicó.

La finalización de los tramos pendientes y la instalación de esos elementos serán los próximos pasos de una intervención que los residentes esperan que contribuya a reducir la velocidad de circulación y prevenir nuevos accidentes.

El agradecimiento a UNO Santa Fe

Leo destacó el acompañamiento de UNO Santa Fe, junto a otros medios que difundieron el pedido, y el compromiso de los vecinos que impulsaron el reclamo para conseguir medidas de seguridad vial en Ciudadela. “Nos escucharon, nos dieron voz, y esto también es gracias a ustedes y a los que nos movimos para llevar esto a cabo”, expresó.

Además, valoró la respuesta del municipio y sostuvo: “Así como a veces criticamos al municipio, también hay que agradecer cuando se hacen las cosas”.

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