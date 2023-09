Día Mundial de la Salud Sexual: el eje en el consentimiento

salud sexual sexualidad consentimiento1 .jpg

Cada año, se suma un nuevo lema y en 2023 la AMSS eligió mundialmente un concepto: "Consentimiento". Destaca como premisa fundamental que todas las interacciones sexuales deben basarse en el acuerdo mutuo y el respeto de los deseos y límites de cada persona. También, convoca a hablar claramente sobre el tema y reconocerlo como un elemento crucial de cualquier encuentro sexual saludable y placentero.

En este día, el Ministerio de Salud de la Nación recordó: "Los derechos sexuales son derechos humanos básicos y fundamentales que deben ser abordados con perspectiva de género y discapacidad".

En el Día Mundial de la Salud Sexual, esta es entendida como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Es importante visibilizarla e incluirla en los protocolos de diferentes ramas de la medicina.

La sexualidad evolucionó junto con la mentalidad del ser humano. Comenzó en la prehistoria como una simple satisfacción del impulso reproductivo, luego ocupó un sitio en las creencias religiosas y más tarde fue perseguida y reprimida por la sociedad. Cada cultura en cada época posee su propia escala de valores, normas, costumbres, ideologías, leyes, etc.

En la actualidad se festeja mundialmente este día y se hace hincapié en la salud sexual como un estado de bienestar físico, mental y social y es considerado un derecho humano.

Una vida sexual saludable es mucho más que sexo. Impacta de forma positiva sobre la persona en su totalidad, aumenta su autoestima y mejora las relaciones con otras personas. Todo eso se traduce en un bienestar interior físico y mental.

El lema de este año es el consentimiento informado. El consentimiento sexual es la aprobación expresa de una persona que no está bajo ningún estupefaciente para tener un acto sexual. La persona puede decir que sí al encuentro y en cualquier momento arrepentirse; ahí deja de haber consentimiento. Si alguien no respeta eso, es abuso o violación, dependiendo de si hay acceso carnal o no. También la persona puede arrepentirse o decir que no a alguna de las prácticas o cuidados dentro del encuentro sexual. Si alguien sigue avanzando sin consentimiento es abuso o violación.

El concepto de consentimiento cobró relevancia a través de los años hasta convertirse hoy en condición inicial y fundamental para vivir la sexualidad de forma libre y placentera.

Cualquier actividad sexual requiere consentimiento y también en muchos escenarios no sexuales. Por ejemplo, para besar, abrazar, compartir algo (como una comida), tocar cualquier parte del cuerpo, tomar o compartir fotografías o videos eróticos.

El consentimiento plantea un desafío a la hora de pedirlo y obtenerlo. Debe ser libre, informado, voluntario, reversible y específico para ciertas prácticas. Esto es independiente del género, la orientación sexual, de que exista o no una relación de pareja o de que sea un vínculo ocasional.

