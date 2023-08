La fecha fue promovida por José Arimateia Dantas Lacerda, concejal del pueblo brasileño de Esperantina, a raíz de un estudio que mostraba como “problema de salud pública” el hecho de que el 28% de las mujeres del estado de Piauí era incapaz obtener placer con el sexo.

El concejal consideró que dicho estudio demostraba un problema grave de salud pública y por ello decidió impulsar una ordenanza que abogara por el placer de las mujeres. La idea era fomentar el derecho de ellas a exteriorizar el deseo y materializarlo, equiparando fuerzas con la población masculina.

“La conmemoración fue creada para obligar al poder público a discutir cuestiones de sexualidad, desde la eyaculación precoz a la frigidez, pasando por el sexo y el placer en la adolescencia y en la tercera edad. Desde esta fecha, las discusiones en Esperantina reunieron, en los primeros años, a casi 500 personas en cada conferencia”, aseguró Dantas en una nota al medio brasileño O Globo.

Durante mucho tiempo, el tema de la sexualidad femenina era un tabú social, razón por la cual muchas de estas mujeres brasileñas y otras tantas a lo largo y ancho del mundo, jamás habían experimentado un orgasmo durante sus relaciones sexuales.

“Este debate agita a los hombres. Las mujeres no se sienten capaces de hablar. Y esto lleva a la burla. Y no, las mujeres se lo toman en serio”, explicaba entonces Dantas. Convencido de su importancia, Dantas insistió en la celebración de charlas sobre sexualidad, en la necesidad de llevar la salud sexual a las políticas públicas.

El abogado sostenía que mientras no se resuelva el derecho de la mujer de expresarse, “la gente no está completamente feliz”. “No hay vida sin orgasmo. Es una fuente de felicidad a coste cero. Con el orgasmo, no hay traición en una relación. Hablar sobre el orgasmo es hablar de felicidad”, decía Dantas.

Con el tiempo y, gracias sobre todo a las redes sociales, el Día Internacional del Orgasmo Femenino se popularizó y actualmente es una fecha que se celebra en todo el mundo.

El verdadero objetivo de este día es concienciar a las mujeres sobre la importancia que tiene el conocerse y explorar el propio cuerpo, para saber qué cosas gustan, causan placer o simplemente no son adecuadas.

La palabra “orgasmo” proviene de la palabra griega antigua ργασμς (orgasmós), que se traduce como “excitación” o “hinchazón”.

Se trata del punto culminante o de mayor satisfacción de la excitación sexual, y responde a la descarga repentina de la tensión sexual acumulada durante el ciclo de la respuesta sexual.

Beneficios del orgasmo para la mujer

*Da placer.

*El orgasmo es uno de los mejores ejercicios para el suelo pélvico.

*Los orgasmos activan la memoria.

*Disminuye el umbral del dolor.

*Favorece el sueño.

*Mejora el flujo sanguíneo.

*Combate el estrés y refuerza el sistema inmunitario.

*Mejora la piel.

