Colón, atento al nivel que viene mostrando Sanguina en Ameliano

El paraguayo Jorge Sanguina volvió a marcar en el empate de Sportivo Ameliano en Paraguay. En Colón faltó un goleador y puede recuperarlo para 2026

Lejos de Santa Fe, Jorge Sanguina empieza a reencontrarse con su mejor versión. En Sportivo Ameliano , el delantero volvió a hacerse notar, ya que este domingo marcó el tanto del empate 1-1 frente a Guaraní y ya suma tres goles en nueve partidos desde su retorno al fútbol paraguayo. Su pase pertenece a Colón .

En Colón, que le compró el pase a Independiente Rivadavia de Mendoza en 300.000 dólares (en varios cuotas), observan con atención su evolución. Su paso por el Sabalero no fue el esperado: apenas un gol y un largo tramo marcado por las lesiones, que lo alejaron más del campo que de la enfermería. De hecho, viajó a Paraguay poco después de recibir el alta médica tras una operación en una de sus rodillas, buscando continuidad y confianza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TigoSportsPY/status/1977503587010740359&partner=&hide_thread=false ¡EMPATE SOBRE LA HORA! Jorge Sanguina convirtió el penal y le dio el empate a Ameliano en casa.



Tigo Sports



Viví el #ClausuraAPF2025 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/xXoraO8tS1 — Tigo Sports (@TigoSportsPY) October 12, 2025

Colón podría recuperar a Sanguina em 2026

La apuesta parece estar dando resultado. En Ameliano encontró minutos, protagonismo y, sobre todo, regularidad. Desde Santa Fe siguen sus actuaciones de cerca, sabiendo que el préstamo incluye una cláusula de repesca en diciembre, lo que podría facilitar su regreso si mantiene este nivel.

• LEER MÁS: Colón pone manos a la obra con varias particularidades

Mientras tanto, Sanguina disfruta del presente que tanto buscó. Y Colón, atento al mercado que se viene, podría volver a contar con un jugador que hoy muestra señales de recuperación y madurez futbolística.