La Daia Santa Fe celebró el acuerdo de paz en Medio Oriente: "Es un punto de partida esperanzador"

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas ( Daia ) Filial Santa Fe , Horacio Roitman, se refirió al reciente alto el fuego alcanzado en Medio Oriente y destacó el momento como “una gran alegría, pero también una gran angustia por los rehenes que todavía no volvieron a casa o vuelven luego de ser asesinados” .

Roitman valoró la tregua como “un punto de partida esperanzador para lo que pueda venir” , aunque advirtió que “en la medida en que se cumpla esta primera etapa es posible seguir avanzando en este proceso que era impensado poco tiempo atrás”.

Anuncio de Trump para Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes la firma de un acuerdo con los líderes de Egipto, Qatar y Turquía para garantizar la implementación del acuerdo de paz que pone fin a la guerra en Gaza tras más de dos años.

“Hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio”, expuso Trump tras la ceremonia de rúbrica llevada a cabo en el balneario egipcio de Sharm el Sheij, en una cumbre centrada en el conflicto palestino-israelí y sus consecuencias humanitarias.

La jornada culminó con la suscripción conjunta de una declaración formal para facilitar el cese de hostilidades y abrir paso a una negociación política entre las partes enfrentadas en Gaza.

"Un panorama distinto"

Para el dirigente comunitario, el cese de hostilidades “permite visualizar un panorama distinto y, en la medida que se avance, puede cambiar el mapa geopolítico de Medio Oriente y su implicancia a nivel mundial”.

En ese sentido, subrayó lo inédito de los actores involucrados: “Era impensado ver a países que no tienen relaciones diplomáticas y han sido enemigos de Israel, como Qatar, Turquía o Indonesia, haber firmado un pacto de no agresión”.

El titular de la DAIA Santa Fe calificó el momento como “histórico” y señaló que “hay mucha presión de parte del mundo en general para llegar a un acuerdo”. No obstante, agregó una advertencia: “Esto con la prevención de que Medio Oriente es impredecible en pos de que pase algo que altere todo. Hoy sí es histórico”.

Condiciones enumeradas por la Daia Santa Fe

Sobre las condiciones que permitirían consolidar la paz, Roitman sostuvo que “hay elementos diferentes que pueden llevarnos a pensar que esto será mucho más sólido en cuanto a la paz conseguida en estos momentos. Nunca hubo tantos países involucrados, nunca se llegó a una situación en la que fue imprescindible llegar a esto. Da la impresión de que es diferente”.

Consultado sobre las perspectivas a futuro, expresó su deseo de que “termine en un acuerdo de paz”. Sin embargo, advirtió que “para eso se necesita que Hamás sea desalmado o deje de tener una injerencia decisiva en Gaza. Y además debe haber reconocimiento mutuo: que Israel reconozca que tiene que existir un Estado Palestino y que los árabes y musulmanes en su conjunto reconozcan que debe haber un Estado Judío. Esto para tener una paz de futuro”.

Finalmente, Roitman reflexionó sobre el costo humano del conflicto: “Partiendo de la base de lo que sufrieron los dos pueblos en estos dos años, creo que ninguno puede decir que ha ganado. Creo que los dos han perdido. Lo que puede haber ganado uno u otro no llega a compensar las pérdidas sufridas en todo este tiempo”.