Efemérides del día: qué pasó un día como hoy

1926 - MANUEL ANTÍN. Nace en la localidad chaqueña de Las Palmas el novelista, dramaturgo, poeta y cineasta Manuel Antín, ganador de tres premios Cóndor de Plata. Entre las películas que dirigió se destacan "La cifra impar" y "Don Segundo Sombra".

1932 - ELIZABETH TAYLOR. Nace en el distrito londinense de Hampstead la actriz británica Elizabeth Taylor, una de las figuras del cine de Hollywood de todos los tiempos. Ganó tres premios Óscar y cinco Globos de Oro, entre otros galardones, a lo largo de una carrera de más de seis décadas. Fue nombrada dama comendadora de la Orden del Imperio Británico.

1977 - DIEGO A. MARADONA. A la edad de 16 años, el delantero Diego Armando Maradona debuta en la selección argentina, dirigida por el técnico César Luis Menotti. Fue en la goleada albiceleste por 5 a 1 ante Hungría en un partido amistoso disputado en el estadio boquense La Bombonera.

1984 - THE WORKS. Queen lanza en el Reino Unido el álbum The works, el undécimo de la banda británica de rock, que contiene populares temas como "Radio Ga Ga", "I want to break free" y "It’s a hard life".

1999 - CHARLY GARCÍA. El músico, cantante y compositor de rock Charly García ofrece un recital gratuito en el Festival Bs.As. Vivo 3 ante unos 600.000 fans reunidos en el barrio porteño de Puerto Madero. Durante ese recital se grabó el disco en vivo Demasiado Ego.

2024 - TRASPLANTE ÓRGANOS. Se celebra el Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos en reconocimiento a médicos y personas donantes que hacen posible salvar vidas mediante ese tipo de operaciones.

2024 - OSO POLAR. Se celebra el Día Internacional del Oso Polar para concientizar sobre el impacto que produce el cambio climático en esa especie, una de las que está en peligro de extinción.