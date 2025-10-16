Uno Santa Fe | Información General | crimen

El abogado de Laurta confirmó la imputación por el crimen del remisero

Para la fiscal Daniela Montangie, el detenido mató a Martín Sebastián Palacio para asegurar la impunidad del siguiente delito, que fue el doble femicidio.

16 de octubre 2025 · 10:35hs
Pablo Laurta

gentileza

Pablo Laurta, el acusado de tres crímenes y el secuestro de su hijo

El abogado de Pablo Laurta, el acusado de tres crímenes y el secuestro de su hijo, confirmó que su cliente, pese a que se negó a declarar en la indagatoria, fue imputado en Entre Ríos por el asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio y ahora se define su futuro.

José Luis Legarrate, defensor de Laurta, habló tras la audiencia en la Fiscalía de Concordia y destacó que adoptaron el criterio de que no declare ante la fiscal Daniela Montangie y que analizarán todas las evidencias contra el acusado.

En este marco, indicó que fue imputado por el delito de homicidio criminis causa, es decir que mató a Palacio para asegurar la impunidad del siguiente delito, que fue el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Se espera que en la jornada de este jueves Montangie le dicte la prisión preventiva y que luego sea trasladado hasta Córdoba. En dicha provincia es investigado por los asesinatos de su ex pareja y ex suegra y allí se espera que también lo indaguen.

Durante su derivación desde Gualeguaychú hasta Concordia, Laurta habló por primera vez y lanzó una frase que generó indignación: “Todo fue por justicia”.

Luego, en su llegada a la fiscalía tras más de dos horas de viaje, expresó: “Hay que venerarlo; es un mártir”. Ahora, se busca saber si dicha frase está relacionada a un posible personaje para hacer creer que padece problemas de salud mental, una defensa que podría ayudarlo.

