El consumo masivo tuvo una caída de 3,7% en septiembre y está en su menor nivel en el año

El consumo masivo bajó 6,3% interanual en septiembre, según un estudio privado que advierte: "Servicios regulados y privados ajustaron más rápido que ingresos"

21 de octubre 2025 · 10:34hs
José Busiemi

El consumo masivo registró una caída de 6,3% interanual en septiembre, mientras que retrocedió 7,9% en comparación con agosto de este año. En lo que va del año, las compras de la familia acumulan una disminución de 3%.

Los datos corresponden al análisis realizado por la consultora Focus Market con datos de Scanntech, que analizó el consumo masivo en 756 puntos de venta de todo el país.

La contracción se observó en métricas asociadas a la frecuencia y volumen de compra: la cantidad de tiques cayó 5,6% frente al mes anterior, y las unidades por tique también cayeron 3,5%.

“La caída del consumo refleja el impacto de la corrección de precios relativos"

Damián Di Pace consultor de Focus Market, explicó: “La caída del consumo masivo refleja el impacto directo de la corrección de precios relativos, especialmente en servicios regulados y privados, que ajustaron más rápido que los ingresos".

Di Pace agregó que "este proceso afecta con mayor fuerza a la clase media, que destina una proporción creciente de su presupuesto a gastos fijos, reduciendo su margen para el consumo de bienes".

Añadió que "en este contexto, la recomposición del poder adquisitivo y la estabilidad de precios serán claves para revertir la contracción del consumo”.

Según observó el trabajo, la caída del consumo fue más pronunciada en el área metropolitana, donde disminuyó 16,7% durante septiembre, mientras que la facturación cayó 14,7%, en ambos casos frente al mes anterior. En contraste, en el interior del país el consumo cayó 2,9%, y la facturación 3,8%, también frente a agosto de 2025.

Se vio un tique promedio de $10.000

En cuanto a los formatos de venta, la caída más grande se observó en la tienda Self-Independiente, que presentó una disminución del consumo de 13,1%, con un tique promedio de $10.793.

La reducción fue menor en otros formatos: Autoservicio grande (5,3%, tique promedio de $9.844), autoservicio mediano (3,3%, tique promedio de $7.601) y autoservicio chico (1,9%, tique promedio de $6.807).

Al analizar la evolución interanual por categorías (septiembre 2025 versus septiembre 2024), se observan movimientos divergentes en facturación y consumo (unidades).

Respecto al peso en facturación, alimentos fue la única de las cuatro categorías que presentó un incremento, al subir de 60,2% a 62,0%. Las categorías Limpieza (8,4% a 7,8%), Cuidado Personal (8,5% a 8,4%) y Bebidas (22,9% a 21,7%) mostraron una disminución.

En relación con el peso en consumo (unidades), tres de cuatro categorías presentaron aumento a nivel interanual:

• Limpieza, que pasó de 5,6% a 6,0%.

• Cuidado Personal, que aumentó de 1,9% a 2,0%.

• Alimentos, que subió de 42,9% a 44,9%.

• Bebidas fue la única categoría que presentó una disminución en el peso en consumo, pasando de 49,7% a 47,0%.

“Dentro del consumo masivo se observa una dinámica heterogénea de precios: los alimentos continúan liderando las subas, ubicándose por encima del promedio general del sector, impulsados por mayores costos logísticos y de insumos”, explicó Di Pace.

El especialista señaló que “en contraste, las bebidas muestran caídas en sus precios promedio, reflejando una estrategia comercial defensiva para sostener volumen”.

Finalmente, destacó que “en los rubros de cuidado personal y limpieza registran los aumentos más relevantes, asociados a recomposición de márgenes y traslado parcial de costos acumulados”.

