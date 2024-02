El duro documento de Cristina contra Milei: "Un showman economista en la Rosada"

Francos: "Cristina tiene el tupé de expresarse como si no fuera responsable"

De hecho, Cristina abre su análisis con una sugerente cita del propio Juan Bautista Alberdi, a quien suele mencionar el Presidente, justamente en contra del endeudamiento: “Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno”.

Entre otras cosas, la exjefa de Estado criticó que “a pesar de haber sostenido como caballito de batalla que con los mismos de siempre no se podían obtener resultados distintos, produjo, ni bien fue electo, un insólito reciclaje de personajes y exfuncionarios. El más preocupante es el de Luis Caputo, artífice del endeudamiento serial del gobierno de Mauricio Macri y del retorno del FMI a la Argentina”.

