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Una santafesina vivió la llegada del papa León XIV a Córdoba: "Tenerlo tan cerquita es inexplicable"

Débora, integrante de la parroquia San José-Agustinos Recoletos de la ciudad de Santa Fe, viajó a Córdoba para participar de la histórica visita del Sumo Pontífice. En diálogo con UNO Santa Fe, contó por qué decidió representar a su comunidad, destacó el orgullo de tener un Papa agustino y compartió sus sensaciones tras el encuentro.

Cristian Leiva

Por Cristian Leiva

10 de noviembre 2026 · 20:56hs
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Visita Papal. Débora representó a su comunidad de Santa Fe en la histórica visita del Papa León XIV a Córdoba.

Visita Papal. Débora representó a su comunidad de Santa Fe en la histórica visita del Papa León XIV a Córdoba.

La visita del papa León XIV a Córdoba dejó numerosas historias de fe, emoción y esperanza entre los miles de peregrinos que llegaron desde distintos puntos del país. Entre ellos estuvo Débora, una santafesina integrante de la parroquia San José-Agustinos Recoletos de la ciudad de Santa Fe, que decidió viajar para recibir al Sumo Pontífice y representar a su comunidad religiosa.

La mujer contó que, mientras gran parte de los integrantes de su comunidad se trasladaron a Buenos Aires para participar de las actividades con el Papa, ella eligió estar presente en Córdoba.

“La mayoría de mi comunidad de hermanos agustinianos se fueron a Buenos Aires. Salieron alrededor de tres, cuatro micros, de los cuales dos micros eran de jóvenes. Allá se juntaba toda la comunidad agustiniana y estuvieron cerca del Papa. Los frailes tuvieron esa bendición”, relató a UNO Santa Fe.

Y explicó los motivos de su presencia en la capital cordobesa: “Todos los agustinos se fueron a Buenos Aires, pero yo me vine para el lado de Córdoba a recibir también acá al Papa. Y bueno, yo me vine para acá como representación del Agustino”.

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Una espera atravesada por la emoción y la solidaridad

Débora contó que la expectativa se hizo sentir desde la noche anterior, cuando los fieles comenzaron a concentrarse en los alrededores de los lugares previstos para las actividades del Pontífice.

“Mirá, desde temprano ya, desde anoche, mucha gente aglomerada acá. Y todos con un espíritu de emoción y con respeto, todos solidarios”, describió.

Las largas horas de espera y el calor no fueron un impedimento para quienes llegaron con la ilusión de ver de cerca a León XIV. “Toda la gente que está acá estamos felices, no nos importó estar al rayo del sol de re temprano”, expresó.

Para la santafesina, el encuentro tenía un significado que iba más allá de recibir la bendición del Santo Padre. “La verdad que creo que todos vinimos con el mismo objetivo, no solamente recibir la bendición del Papa, sino apoyar al Papa y saber que todos tenemos que salir a evangelizar y ser luz y sal en este mundo”, sostuvo.

Después de haberlo visto de cerca, resumió sus sentimientos con una frase: “Agradecida y bendecida por el Espíritu Santo por tenerlo al Papa tan cerquita. Es algo que es inexplicable”.

El orgullo de tener un Papa agustino

Uno de los aspectos que hizo todavía más especial la visita para Débora fue la pertenencia de León XIV a la familia agustiniana. Como integrante de una comunidad vinculada a esa congregación, destacó el significado que tiene para sus miembros que el actual Pontífice comparta esa espiritualidad.

“Como Agustino Recoleto, una bendición. Es inmenso que el Papa sea agustino y que sea de la familia agustiniana, es un orgullo”, manifestó.

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Su testimonio también reflejó el vínculo de las comunidades religiosas de Santa Fe con las actividades que el Papa desarrolló en el país y la movilización de sus integrantes para acompañarlo.

El mensaje de León XIV: salir a la calle y evangelizar

Más allá de la emoción personal, Débora destacó las palabras del Sumo Pontífice y el llamado a fortalecer la fe, transmitir esperanza y asumir un compromiso activo con la evangelización.

“El Papa trajo mucho amor, mucha misericordia, mucha esperanza”, afirmó.

En ese sentido, valoró especialmente su invitación a vivir el cristianismo sin esconder las convicciones religiosas y a llevar el Evangelio más allá de los espacios habituales de las iglesias.

“Principalmente, que no nos arrepintamos de ser cristianos católicos. Que salgamos a la calle a misionar, que es uno de los pedidos también de San Agustín”, señaló.

Y profundizó: “Que no nos quedemos nosotros adentro, sino que salgamos y evangelicemos y llevemos la palabra del Señor a todos lados”.

La santafesina también consideró que el discurso del Papa puso en palabras preocupaciones y sentimientos compartidos por buena parte de la sociedad argentina.

“El Papa dijo todo lo que nosotros pensamos y que a veces no tenemos la voz para que los funcionarios escuchen cada palabra que dijo el Papa”, expresó. Además, aseguró: “Estoy segurísima que es el pensamiento de cada ciudadano de este país entero”.

La experiencia de Débora en Córdoba fue mucho más que un viaje para presenciar la llegada de León XIV. Fue también una oportunidad para representar a su comunidad, compartir la alegría de tener un Papa agustino y llevarse un mensaje que, según destacó, invita a salir al encuentro de los demás y mantener viva la fe.

León santafesina Papa Córdoba
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